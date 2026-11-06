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PARAGUAI Banco Central do Paraguai define primeiro grupo de correntistas do Ueno Bank a receber recursos Autoridade monetária do país apontou ordem de prioridades, mas não indicou data do início dos desembolsos

O Banco Central do Paraguai (BCP) anunciou nesta quinta-feira o primeiro grupo de correntistas do Ueno Bank que devem receber seus recursos, segundo o jornal paraguaio ABC. Nesta primeira fase, apenas aqueles que atenderem às condições estabelecidas receberão os pagamentos.

O comunicado da autoridade monetária não indicou a data de início dos desembolsos, nem um cronograma para os demais clientes do banco. O BCP tem o prazo de 15 dias para começar a devolver os valores.

Veja qual grupo de correntistas receberá primeiro:

Ter depósitos de até 10 milhões de guaranis paraguaios (cerca de R$ 8.840);

Não ter dívidas com a instituição;

Ter uma conta habilitada em outro banco ou financeira do país.

Próximos grupos a receberem recursos do Ueno Bank

A autoridade monetária indicou que as informações sobre o pagamento dos próximos grupos de correntistas serão detalhadas conforme o processo avança, "dentro do estabelecido em lei", e apenas por canais oficiais.





Mais cedo, o Banco Central paraguaio lançou uma plataforma on-line para consultas e obtenção de informações sobre pagamentos do Fundo de Garantias de Depósitos (FGD) e pode ser acessado através do site oficial do BCP. Os acessos foram tão altos que a plataforma ficou fora do ar.

Segundo a autoridade monetária, ao todo, serão transferidos 16 trilhões de guaranis ou US$ 2,6 milhões (cerca de R$ 14 milhões) aos clientes do Ueno Bank.

Os recursos estavam bloqueados desde terça-feira, quando o Banco Central do Paraguai interveio no Ueno, diante da descapitalização do banco.

O episódio levou à prisão preventiva de oito executivos ou ex-executivos do banco e à renuncia do presidente e mais dois diretores da autoridade monetária. Diante da crise bancária, o então presidente Santiago Peña renunciou ao cargo por meio de um pronunciamento em vídeo publicado em suas redes sociais.

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