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Produto Interno Bruto Banco Central eleva projeção crescimento do PIB do Brasil para 2% em 2026 Previsão mais recente era de 1,6%

O Banco Central (BC) revisou, nesta quinta-feira, a projeção de crescimento da economia brasileira de 1,6% para 2% com um mercado de trabalho forte e medidas de estímulo de crédito do governo.

O BC aponta que apontando que a atividade econômica registrou aceleração, com uma resiliência no mercado de trabalho.

“A projeção de crescimento do ‌PIB para 2026 foi revisada de 1,6% para 2,0% principalmente pela surpresa positiva no resultado do primeiro trimestre e pela melhora nas perspectivas para ‌a agropecuária e a indústria extrativa”, disse o BC no documento.

A revisão, segundo o BC, acontece também em meio à medidas “estímulos de natureza fiscal e creditícia”, que foram lançados pelo governo neste ano de eleição. Cálculos do economista do Insper, Marcos Mendes apontam que juntas, as medidas já somam R$ 215 bilhões (1,6% do PIB, o total de produtos e serviços gerados na economia).

No total da expansão fiscal (soma dos gastos com a renúncia de receita), R$ 97 bilhões, ou 45%, são em despesas “financeiras”. São classificados nessa rubrica os recursos que o Tesouro disponibiliza para as linhas de crédito subsidiado para a aquisição de caminhões, ônibus e carros para taxistas e motoristas de aplicativo, todas operadas pelo BNDES.

Inflação

Em relação à inflação, o BC detalhou a projeção para o ano de 2028, que subiu de 3,50% para 3,69%. Atualmente, o BC considera o primeiro trimestre de 2028 como horizonte relevante, período considerado para as decisões sobre cortes da taxa básica de juros, a Selic.

Na última ata de reunião do Copom, o BC projetou que a inflação pode convergir com a meta de 3,0% neste período, que passa a ser o horizonte relevante na próxima reunião do Copom, em agosto.

Em sua última reunião, em 17 de junho, o Comitê de Política Monetária (Copom), em decisão unânime, reduziu a taxa Selic em 0,25 ponto percentual, de 14,50% para 14,25% ao ano.

Na ata da reunião publicada nesta semana, o comitê avaliou cenários de pausa e retomada do processo de queda da taxa Selic para poder levar a inflação à meta de 3,0% com menor "flutuação" do crescimento econômico do país.

Para este ano, o BC manteve uma projeção de inflação de 5,2%. Para 2027, a inflação projetada é de 3,7%.

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