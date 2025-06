Banco Central eleva projeção de PIB de 2025 de 1,9% para 2,1%

A- A+

O Banco Central elevou a projeção para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil em 2025 de 1,9% para 2,1%. A atualização foi divulgada no Relatório de Política Monetária, publicado nesta quinta-feira.

A estimativa oficial do governo também subiu recentemente para 2,4%. Da mesma forma, no mercado financeiro, a projeção vem sendo elevada nas últimas semanas e, atualmente, está em 2,21%, segundo o Boletim Focus.





Na ata do Comitê de Política Monetária (Copom), o BC destacou que a atividade continuava resiliente, apesar de um processo gradual de moderação do crescimento. Essa consideração levou o colegiado a elevar mais uma vez a taxa Selic, de 14,75% para 15% ao ano. O Copom ressaltou que a força da economia dificulta o processo de convergência de inflação à meta de 3,0%, o que requer maior aperto monetário. Para a próxima reunião, o BC indicou que deve interromper o processo de alta de juros.

"Enfatizou-se que os vetores inflacionários seguem adversos, como resiliência na atividade econômica e pressões no mercado de trabalho, expectativas de inflação desancoradas e projeções de inflação elevadas. Tal cenário prescreve uma política monetária em patamar significativamente contracionista por período bastante prolongado para assegurar a convergência da inflação à meta."

