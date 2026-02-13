Banco Central europeu sanciona banco francês por inação contra risco climático
O Banco Central Europeu (BCE) anunciou nesta sexta-feira (13) que sancionou o banco francês Crédit Agricole em 7,55 milhões de euros (R$ 46,7 milhões) por não respeitar uma decisão da instituição de 2024 que o obrigava a avaliar seus riscos climáticos e ambientais.
"O Crédit Agricole não avaliou suficientemente a materialidade de seus riscos climáticos e ambientais antes do prazo que lhe foi fixado", explicou o BCE em um comunicado.
O BCE previa uma sanção diária em caso de descumprimento dessa exigência a partir de 31 de maio de 2024.
A sanção corresponde ao valor acumulado de 75 dias ao longo de 2024, período durante o qual, segundo a instituição monetária, o grupo francês não identificou de maneira suficiente os riscos climáticos que poderiam afetar seu balanço.
Um porta-voz do Crédit Agricole expressou sua "incompreensão diante de uma sanção meramente administrativa" e indicou que o grupo havia "cumprido todas as suas exigências", segundo mensagem transmitida à AFP.
O banco afirmou que a sanção não terá impacto significativo sobre seus resultados financeiros.
No fim de 2023, o BCE advertiu que aplicaria sanções financeiras aos bancos que demorassem a levar em consideração os riscos relacionados à mudança climática em sua atividade.
Já havia imposto, em novembro, uma sanção de 187.650 euros ao pequeno banco espanhol Abanca, por não respeitar essa exigência durante 65 dias em 2024.