A- A+

MUNDO Banco Central Europeu volta a elevar os juros em 0,25 ponto percentual, no 9º aumento consecuti Taxa de depósito vai a 3,75%, maior patamar desde 2001

O Banco Central Europeu (BCE) deu continuidade ao seu processo de aperto monetário nesta quinta-feira ao elevar os juros em 0,25 ponto percentual. É o nono aumento consecutivo das taxas.

Com a decisão, as taxas de empréstimo, refinanciamento e depósito ficaram em 4,50%, 4,25% e 3,75% anuais, respectivamente. O patamar da taxa de depósito é o mais alto desde maio de 2001.

O aumento dos juros tem como objetivo combater a inflação, que permanece em patamares elevados, mas apresenta desaceleração.

O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) na zona do euro ficou em 5,5% em maio, segundo dados preliminares do escritório de estatísticas da União Europeia (UE), Eurostat. O número segue distante da meta de 2% do BCE.

No comunicado, os membros do BCE afirmam que a inflação continua a cair, mas ainda se espera que permaneça alta por muito tempo. Eles reafirmam que o banco está determinado a garantir que a inflação retorne à sua meta de médio prazo em tempo hábil.

"Os desenvolvimentos desde a última reunião sustentam a expectativa de que a inflação cairá ainda mais no restante do ano, mas permanecerá acima da meta por um período prolongado. Embora algumas medidas mostrem sinais de flexibilização, a inflação subjacente permanece alta em geral", destacam.





Os dirigentes destacaram que continuarão a seguir uma abordagem dependente de dados para determinar o nível apropriado e a duração da restrição monetária.

" As suas decisões sobre taxas de juro continuarão a basear-se na sua avaliação das perspetivas de inflação à luz dos dados económicos e financeiros recebidos, da dinâmica da inflação subjacente e da força da transmissão da política monetária", ressalta o comunicado.

A autoridade monetária também decidiu reduzir a remuneração de reservas mínimas para 0%.

“Esta decisão vai preservar a efetividade da política monetária ao manter o atual grau de controle sobre a política monetária e assegurando a transmissão total das decisões de juros para os mercados financeiros”, destaca o comunicado.

Redução de carteiras

Sobre o Programa de Compra de Títulos (APP, da sigla em inglês), o BCE destacou que a carteira está diminuindo em um ritmo moderado e previsível, uma vez que não estão ocorrendo mais reinvestimentos de capital dos títulos que estão vencendo.

Em relação ao programa de aquisições emergenciais da pandemia (PEPP, nas iniciais em inglês), o BCE afirmou que pretende reinvestir os pagamentos de capital dos títulos vincendos do programa até, pelo menos, o final de 2024.

Veja também

qualificação Plataforma Go Recife oferece mais de duas mil vagas em 52 cursos gratuitos; saiba como se inscrever