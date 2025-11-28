A- A+

empréstimos Banco Central facilita troca de operações de empréstimo entre bancos; veja o que muda Mudança estará disponível para público em geral em fevereiro de 2026, inicialmente para crédito pessoal

O Banco Central vai facilitar a troca de operações de empréstimo de um banco para outro, a pedido do cliente. Nesta sexta-feira, o BC informou que incluiu o serviço de portabilidade no Open Finance, ecossistema criado pelo BC que possibilita o compartilhamento e a troca de informações entre bancos e fintechs participantes. A novidade estará disponível para o público em geral a partir de fevereiro de 2026, na modalidade de crédito pessoal.

Hoje, já é possível pedir para alterar o banco que concede o crédito, mas o processo é burocrático e, na prática, é pouco efetivo. Segundo o BC, o processo atual de portabilidade será mantido e o objetivo do BC é fornecer mais uma alternativa para o cliente. O órgão afirma que a mudança deve trazer maior eficácia e reduzir o tempo para finalizar a operação.

"A portabilidade de crédito por meio do Open Finance trará maior eficácia no acesso e na troca das informações, que poderão ser compartilhadas de forma segura, ágil, padronizada e digital, eliminando assimetrias de informação e barreiras operacionais e propiciando um processo automatizado e mais eficiente", disse o BC, em nota.

Ao mesmo tempo, segundo o órgão, essa modalidade entregará melhor experiência para o cliente, via jornada digital ao longo de todo o ciclo da portabilidade. A nova medida diminuirá o tempo para a finalização das operações de portabilidade de crédito – de até cinco dias úteis para até três dias úteis – e tem o potencial para reduzir custos e aumentar a concorrência.

De acordo com o regulador, a medida entra em vigor de forma imediata, mas haverá um período de transição em que as instituições financeiras farão testes de forma restrita até fevereiro.

