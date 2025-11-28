Sex, 28 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta28/11/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
empréstimos

Banco Central facilita troca de operações de empréstimo entre bancos; veja o que muda

Mudança estará disponível para público em geral em fevereiro de 2026, inicialmente para crédito pessoal

Reportar Erro
Fictor confirma suspensão da operação de compra do Master após liquidação decretada pelo BCFictor confirma suspensão da operação de compra do Master após liquidação decretada pelo BC - Foto: Marcello Casal Jr / Agência Brasil

O Banco Central vai facilitar a troca de operações de empréstimo de um banco para outro, a pedido do cliente. Nesta sexta-feira, o BC informou que incluiu o serviço de portabilidade no Open Finance, ecossistema criado pelo BC que possibilita o compartilhamento e a troca de informações entre bancos e fintechs participantes. A novidade estará disponível para o público em geral a partir de fevereiro de 2026, na modalidade de crédito pessoal.

Hoje, já é possível pedir para alterar o banco que concede o crédito, mas o processo é burocrático e, na prática, é pouco efetivo. Segundo o BC, o processo atual de portabilidade será mantido e o objetivo do BC é fornecer mais uma alternativa para o cliente. O órgão afirma que a mudança deve trazer maior eficácia e reduzir o tempo para finalizar a operação.

"A portabilidade de crédito por meio do Open Finance trará maior eficácia no acesso e na troca das informações, que poderão ser compartilhadas de forma segura, ágil, padronizada e digital, eliminando assimetrias de informação e barreiras operacionais e propiciando um processo automatizado e mais eficiente", disse o BC, em nota.

Leia também

• É urgente Banco Central entender que é necessário corte de juros, diz Marinho após Caged

• Haddad, sobre Master: o que Banco Central fez foi cumprir sua obrigação legal

• Comitê ligado ao BC diz que liquidação do Banco Master não oferece risco a finanças do país

Ao mesmo tempo, segundo o órgão, essa modalidade entregará melhor experiência para o cliente, via jornada digital ao longo de todo o ciclo da portabilidade. A nova medida diminuirá o tempo para a finalização das operações de portabilidade de crédito – de até cinco dias úteis para até três dias úteis – e tem o potencial para reduzir custos e aumentar a concorrência.

De acordo com o regulador, a medida entra em vigor de forma imediata, mas haverá um período de transição em que as instituições financeiras farão testes de forma restrita até fevereiro.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter