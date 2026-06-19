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MERCADO CAMBIAL Banco Central facilita uso de contas em moeda estrangeira no Brasil Medida permite que companhias mantenham recursos recebidos do exterior no Brasil sem conversão imediata para reais; Banco Central diz que mudança reduz custos e moderniza o mercado cambial

Empresas exportadoras poderão manter receitas em dólar dentro do sistema financeiro brasileiro sem precisar converter imediatamente os recursos para reais. A mudança foi anunciada nesta quinta-feira pelo Banco Central, que ampliou as regras para abertura de contas em moeda estrangeira no país e incluiu novos grupos de empresas entre os autorizados a utilizar esse tipo de conta.

A medida beneficia principalmente companhias que têm relação frequente com o mercado internacional. Além dos exportadores, poderão utilizar as contas empresas que possuem dívidas contratadas no exterior, sociedades com participação de investidores estrangeiros e alguns agentes não residentes que realizam operações financeiras no Brasil.

Hoje, muitas empresas que recebem em dólar acabam mantendo parte dos recursos fora do país até o momento de utilizá-los. Com a nova regra, esses valores poderão permanecer em contas mantidas em instituições financeiras brasileiras autorizadas a operar no mercado de câmbio.

Na avaliação do Banco Central, a mudança acompanha o aumento da integração da economia brasileira com o mercado internacional e pode tornar mais eficientes as operações de empresas que compram, vendem ou captam recursos no exterior.

“A ampliação das contas em moeda estrangeira trará benefícios para as empresas que se relacionam com o exterior, tais como a melhoria na gestão de seus recursos, a redução da exposição cambial e o fortalecimento da competitividade. Além disso, há a possibilidade de atração para o sistema financeiro nacional de serviços financeiros hoje prestados no exterior”, diz a autoridade monetária.

O BC ressalta que a novidade não altera o dia a dia dos consumidores nem significa uma substituição do real pelo dólar. As regras que restringem pagamentos em moeda estrangeira dentro do território nacional permanecem as mesmas, e a medida não interfere na formação da taxa de câmbio.

Para evitar desvios de finalidade, as contas terão regras específicas. No caso dos exportadores, por exemplo, os recursos depositados deverão ter origem em receitas de exportação ou em transferências vindas do exterior. Saques e depósitos em espécie continuarão proibidos.

A nova regulamentação entra em vigor em outubro, prazo dado pelo Banco Central para que as instituições financeiras adaptem seus sistemas e procedimentos.

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