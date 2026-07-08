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Brasil Banco Central: Fluxo cambial total em junho é positivo em US$ 3,909 bi O canal financeiro registrou saída líquida de US$ 5,831 bilhões

O Brasil registrou fluxo cambial positivo de US$ 3,909 bilhões em junho de 2026, segundo dados preliminares divulgados nesta quarta-feira, 8, pelo Banco Central. Em maio, houve entrada líquida de US$ 565 milhões.



O canal financeiro registrou saída líquida de US$ 5,831 bilhões. Isso é o resultado de compras no valor de US$ 63,560 bilhões e vendas no total de US$ 69,391 bilhões.

O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.



No comércio exterior, o saldo no período foi positivo em US$ 9,740 bilhões, com importações de US$ 21,587 bilhões e exportações de US$ 31,327 bilhões.

Nas exportações, estão incluídos US$ 2,935 bilhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 8,986 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 19,406 bilhões em outras entradas.

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