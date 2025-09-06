Seg, 08 de Setembro

Banco Central informa que Pix registrou ontem novo recorde com 290 milhões de transações

O recorde anterior havia sido registrado no dia 6 de junho deste ano, com 276,7 milhões de transações

Pix - Foto: Bruno Peres/Agência Brasil

O Banco Central informou que o volume diário de transações feitas por meio do Pix atingiu um novo recorde ontem (5). Foram registradas 290 milhões de transações em um único dia. Em valor financeiro o total de transações corresponde a R$ 164,8 bilhões, também um recorde.

O recorde anterior havia sido registrado no dia 6 de junho deste ano, com 276,7 milhões de transações.

Segundo o Banco Central, o resultado é "mais uma demonstração da importância do Pix como infraestrutura digital pública, para o funcionamento da economia nacional".

