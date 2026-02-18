A- A+

BRASIL Banco Central já decretou liquidação de 8 instituições financeiras ligadas ao Master Processos começaram em novembro do ano passado com liquidação do Banco Master

O Banco Central (BC) decretou nesta quarta-feira a liquidação de duas novas instituições financeiras que faziam parte do grupo do Banco Master. Com Banco Pleno e a Pleno DTVM, de Augusto Lima, ex-sócio do banco, a autoridade monetária chegou a liquidação de 8 empresas do sistema financeiro ligadas ao banqueiro Daniel Vorcaro.

O Banco Pleno e a Pleno DTVM foram vendidas no segundo semestre do ano passado a Augusto Lima, que era sócio de Daniel Vorcaro desde 2019 no Banco Master.

Lima deixou a sociedade no Master no ano passado e assumiu o controle do banco Voiter, que integrava o grupo. Mudou o nome do banco para Pleno e fez dois aportes de capital na instituição, que somam R$ 160 milhões.

Procurada nesta quarta-feira, a defesa dele preferiu não se manifestar.

O Banco Pleno herdou cerca de R$ 6 bilhões de CDBs do Master e tentava construir uma carteira de crédito. Porém, não conseguiu fazer uma frente de captação de recursos e nem vender ativos em quantidade suficiente.

Com isso, a instituição passou a enfrentar problemas para arcar com os compromissos e pagar os CDBs que vieram do Master e da carteira de crédito que foi se constituindo.

Desde novembro de 2025, o Banco Central vem desmontando, em etapas, o conglomerado liderado por Daniel Vorcaro, após identificar insolvência financeira, suspeitas de fraudes contábeis e risco de contágio para outras instituições.





Outras liquidações

Na primeira fase, em novembro de 2025, foram liquidadas as principais empresas do grupo: Banco Master S/A, Banco Master de Investimento, Banco Letsbank (atual BlueBank) e a corretora do conglomerado. Em janeiro de 2026, o BC ampliou a intervenção para a CBSF DTVM (ex-Reag Investimentos), apontada como parte do mecanismo usado para ocultar prejuízos. No dia 21 de janeiro, foi decretada também a liquidação do Will Bank, braço digital do grupo, após o fracasso da tentativa de venda e o bloqueio das operações com cartões da Mastercard.

Com essas medidas, o Fundo Garantidor de Créditos (FGC) foi acionado para ressarcir investidores em produtos cobertos, como CDBs, LCIs e LCAs, até o limite de R$ 250 mil por CPF e por instituição, respeitado o teto global de R$ 1 milhão. O caso Master resultou no maior acionamento da história do fundo, com cerca de R$ 41 bilhões reservados para pagamentos.

Grupo em recuperação judicial

Em janeiro, a Justiça reconheceu o pedido de recuperação judicial de duas empresas do Grupo Fictor, que tentou comprar o Banco Master em novembro passado. As dívidas acumuladas chegam a R$ 4,2 bilhões.

A Fictor fez proposta para comprar o banco Master e aportar R$ 3 bilhões na instituição do ex-banqueiro Daniel Vorcaro. Essa proposta, segundo a empresa, provocou um movimento de resgates dos investimentos de seus clientes, levando a uma crise de liquidez, que culminou no pedido de recuperação judicial.

Em janeiro a Justiça determinou o bloqueio de R$ 150 milhões em bens da Fictor. O valor é referente a garantia de um contrato de operações de cartão de crédito da empresa que não vinha sendo cumprido. Outros R$ 500 mil bloqueados em fevereiro são de um contrato que vinha sendo oferecido pela Fictor para investimentos em ativos do agronegócio.

