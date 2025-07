Banco Central lança moeda comemorativa de R$ 1 pelos seus 60 anos

A- A+

Começa a circular nesta sexta-feira uma nova moeda de R$ 1 em comemoração aos 60 anos do Banco Central (BC). Ao todo, mais de 23 milhões de unidades foram produzidas e poderão ser usadas normalmente, como qualquer outra moeda.

A moeda comemorativa tem, na frente, o selo dos 60 anos do BC, a marca da instituição e linhas diagonais. No anel dourado, aparecem as inscrições “Banco Central do Brasil” e os anos “1965-2025”.

O verso segue o modelo tradicional da moeda de R$ 1 em circulação.

A criação da peça foi aprovada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) em abril, mês em que o BC completou seis décadas. A autoridade monetária afirma que a moeda faz parte das ações para “celebrar, documentar, humanizar e compartilhas” a sua história.

Além da nova moeda, o Banco Central lançou uma série de entrevistas com ex-presidentes da instituição, conduzidas pelo atual presidente, Gabriel Galípolo. A série, chamada Conversas Presidenciais, está disponível no canal do BC no YouTube.

As comemorações pelos 60 anos também incluíram uma cerimônia oficial em Brasília, com a presença de autoridades como os presidentes da Câmara, Hugo Motta, e do Senado, Davi Alcolumbre, além dos ministros Fernando Haddad (Fazenda) e Simone Tebet (Planejamento).

A moeda é feita com dois metais: aço inoxidável no centro e aço com revestimento em bronze no anel. Ela tem 27 milímetros de diâmetro, pesa 7 gramas e tem borda com serrilha intermitente.

