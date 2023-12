Banco Central prevê inflação dentro da meta neste ano. Veja os números

A- A+

O Banco Central alterou sua estimativa para inflação neste ano, de acordo com informações do relatório de inflação do terceiro trimestre, divulgado nesta quinta-feira. A previsão de alta do IPCA foi reduzida de 5% para 4,6%. Se confirmada a projeção, a meta de inflação voltará a ser atingida em 2023 após dois anos de estouro.

Para 2024, a projeção do BC para o IPCA foi mantida em 3,5%. A meta de inflação do próximo ano é de 3%, podendo oscilar entre 1,5% e 4,5%. Definida pelo governo, a meta de inflação para esse ano é de 3,25% e será considerada formalmente cumprida se oscilar entre 1,75% e 4,75%.

Nos último dois anos, o resultado ficou acima do teto da banda. "Em termos de probabilidades estimadas de a inflação ultrapassar os limites do intervalo de tolerância, destaca-se, no cenário de referência, a redução significativa da probabilidade de a inflação ficar acima do limite superior da meta para 2023 (4,75%) que passou de cerca de 67% no Relatório anterior para 17% neste Relatório", informou o BC no relatório.

O Banco Central ainda elevou de 2,9% para 3% sua estimativa de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) neste ano. A melhora na projeção vem depois do PIB ter fechado o terceiro trimestre com alta de 0,1%, resultado acima das projeções do mercado financeiro. A projeção do BC para a economia está acima das estimativas do mercado, que espera alta de 2,92% em 2023.

No ano passado, o PIB cresceu 3%. Para o ano de 2024, o Banco Central reduziu a estimativa de expansão da economia de 1,8% para 1,7%. Mesmo assim, segue acima do projetado pelo mercado financeiro, que estima uma alta de 1,51% para o próximo ano.

