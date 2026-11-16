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PIX Banco Central projeta Pix por aproximação off-line e integração internacional BC informa que o pagamento sem internet vai funcionar com celulares, cartões com chip e relógios

O Banco Central (BC) quer que o Pix funcione sem internet. No balanço dos seis anos do sistema, completados nesta segunda-feira, o BC apontou como destaque entre os próximos produtos o Pix por aproximação em ambiente off-line.

A modalidade permitirá pagar sem conexão por meio da tecnologia NFC (sigla em inglês para comunicação por campo de proximidade) em celulares, cartões com chip, etiquetas eletrônicas (tags) e dispositivos vestíveis, como relógios.

A nota divulgada pela autoridade monetária, porém, não diz quando a novidade chega aos usuários.

Hoje, o Pix por aproximação, em funcionamento desde fevereiro de 2025, exige que o dispositivo do pagador e o do recebedor tenham NFC e estejam fisicamente próximos e conectados à internet, segundo o Manual de Padrões para Iniciação do Pix, do BC.

No modelo em estudo, que o BC descreve nas apresentações ao Fórum Pix como “solução com pagador offline”, quem paga não precisa estar conectado.

No Relatório de Gestão do Pix 2023-2025, publicado em agosto, o BC diz que avalia a incorporação de um modelo que permita iniciar transações sem conexão à internet.

Segundo o documento, a medida ataca um obstáculo à ampliação do acesso, sobretudo para quem tem dificuldade de conectividade ou menor educação digital.

O relatório cita relógios e pulseiras entre os aparelhos que poderiam iniciar o pagamento.

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Na nota desta segunda-feira, o chefe do Departamento de Competição e de Estrutura do Mercado Financeiro do BC, Ricardo Teixeira Leite Mourão, afirmou que o Pix “consolidou-se como uma infraestrutura pública digital essencial para a população brasileira”.

Disse também que o BC continuará promovendo inovação, competição e inclusão financeira, “sempre com o compromisso de preservar a segurança, a estabilidade e a confiabilidade da infraestrutura”.

Crédito e ponte com a Europa

A agenda divulgada pelo BC prevê ainda mudanças no Pix Automático, lançado em junho de 2025 para pagamentos recorrentes, como contas de luz e água, assinaturas e mensalidades.

Entre elas estão a possibilidade de pagar só parte de uma cobrança, novas regras para mudar a recorrência e o uso da ferramenta em pagamentos sem periodicidade definida.

No crédito, o BC quer permitir que duplicatas escriturais (títulos eletrônicos emitidos em vendas a prazo entre empresas) sejam quitadas na hora por QR Code. Também quer que os recebimentos futuros via Pix possam servir de garantia em financiamentos.

Segundo o relatório de gestão, a expectativa é melhorar a qualidade das garantias e reduzir o custo do crédito, sobretudo para empresas que usam muito o Pix.

No campo internacional, o BC estuda ligar o Pix diretamente a sistemas estrangeiros, por meio de conexões bilaterais e de centros multilaterais, para agilizar remessas entre países.

O estudo de viabilidade da interligação com o TIPS (Target Instant Payment Settlement), sistema de pagamentos instantâneos da zona do euro, já está em andamento.

A iniciativa foi anunciada pelo BC e pelo Banco Central Europeu (BCE) em 24 de setembro e prevê estudos conjuntos sobre aspectos técnicos, operacionais, jurídicos e de negócio.

76 bilhões de transações

De janeiro a outubro de 2026, o Pix registrou 76 bilhões de transações, alta de 17,6% sobre o mesmo período do ano passado. No dia 6 de novembro, bateu o recorde diário, com 319,7 milhões de operações.

Em 2025, foram quase 80 bilhões de transações, 25,7% a mais que no ano anterior, com movimentação acima de R$ 35 trilhões (alta de 33,8%).

O maior valor em um único dia foi registrado em 19 de dezembro de 2025, com R$ 193,4 bilhões. Neste ano, o sistema passou de 1 bilhão de chaves cadastradas.

O perfil de uso também mudou. No primeiro ano, 85% das operações eram entre pessoas. Em outubro de 2026, os pagamentos de pessoas físicas a empresas responderam por 45% das transações, e as operações entre empresas, por 52% do valor movimentado.

Em 2025, a mediana das transações foi de R$ 50 entre pessoas e de R$ 25 de pessoas para empresas. Para o BC, isso confirma o Pix como alternativa ao dinheiro em espécie nas despesas do dia a dia.

Em outubro, segundo o BC, o sistema tinha 154 milhões de usuários pessoas físicas, o equivalente a 89% da população adulta, e 14 milhões de empresas ativas.

O uso passa de 80% em todas as regiões, e o crescimento foi maior entre quem ganha até cinco salários mínimos. Entre os maiores de 60 anos, a utilização chegou a 51%. Com base no Relatório de Cidadania Financeira, o BC atribui ao Pix papel central na alta da fatia de adultos com conta bancária, que chegou a 96,4%.

Na segurança, o BC destacou o autoatendimento do Mecanismo Especial de Devolução (MED), lançado em outubro de 2025. Ele colocou nos aplicativos um “botão de contestação” para registrar golpes e fraudes.

Neste ano, novas regras passaram a permitir rastrear e bloquear dinheiro desviado em várias camadas de contas usadas por golpistas, as chamadas contas-laranja, o que aumenta as chances de a vítima recuperar o valor. Também passou a ser exigido o cadastro prévio do aparelho para transações acima de determinados limites.

Os próximos passos incluem um indicador da probabilidade de fraude de cada transação, alimentado por aprendizado de máquina, e critérios objetivos mínimos para que as instituições rejeitem ou bloqueiem operações de forma cautelar.

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