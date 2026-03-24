Banco Central publica ata do Copom que reduziu os juros para 14,75%

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O Banco Central publicou nesta terça-feira a ata da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) que reduziu a taxa Selic de 15% para 14,75% ao ano e indicou que os próximos passos da política de juros seguem em aberto, em um cenário marcado por incerteza elevada e riscos ampliados para a inflação.



O documento detalha que o início do ciclo de cortes foi considerado apropriado após o longo período de juros elevados começar a produzir efeitos sobre a economia, mas ressalta que o ambiente atual — especialmente após o acirramento dos conflitos no Oriente Médio — tornou mais difícil identificar tendências claras para a inflação e a atividade.



Segundo o Copom, o cenário externo se deteriorou com o avanço das tensões geopolíticas, elevando a volatilidade nos mercados e os preços de commodities, o que exige maior cautela por parte de países emergentes. Ao mesmo tempo, novas incertezas relacionadas à política econômica dos Estados Unidos também contribuíram para um ambiente global mais adverso.

No cenário doméstico, a avaliação é que a atividade econômica segue em trajetória de moderação, com desaceleração mais evidente no fim de 2025, especialmente em setores mais sensíveis às condições financeiras. Esse movimento, segundo o BC, reflete os efeitos defasados da política monetária restritiva e é parte do processo necessário para conter a inflação.



Apesar disso, o mercado de trabalho continua resiliente, com desemprego em níveis historicamente baixos e crescimento dos rendimentos acima da produtividade, o que pode pressionar os preços, sobretudo no setor de serviços.

A ata mostra que a inflação tem apresentado algum arrefecimento recente, tanto no índice cheio quanto nas medidas subjacentes, mas segue acima da meta. As expectativas para os próximos anos permanecem desancoradas: estão em 4,1% para 2026 e 3,8% para 2027, segundo a pesquisa Focus.





Nas projeções do próprio Banco Central, a inflação deve ficar em 3,9% em 2026 e em 3,3% no terceiro trimestre de 2027, horizonte relevante para a política monetária — ainda acima do centro da meta de 3%.

O Copom destaca que, em um ambiente de expectativas desancoradas, o custo de trazer a inflação de volta à meta tende a ser maior, exigindo uma política monetária mais restritiva por mais tempo.



O balanço de riscos para a inflação, que já era considerado elevado, se intensificou após o início dos conflitos no Oriente Médio. Entre os fatores de alta, o BC cita a possibilidade de desancoragem mais prolongada das expectativas, a persistência da inflação de serviços e impactos cambiais. Já entre os riscos de baixa, estão uma desaceleração mais forte da economia, uma retração global mais intensa e a queda nos preços de commodities.

O documento também traz um alerta em relação ao cenário fiscal. O Banco Central afirma que incertezas sobre a sustentabilidade da dívida pública, o aumento do crédito direcionado e eventuais recuos em reformas estruturais podem elevar a taxa de juros neutra da economia, reduzindo a eficácia da política monetária e aumentando o custo do processo de desinflação.

Diante desse quadro, o Copom avaliou que a redução de 0,25 ponto percentual foi a mais adequada neste momento, mantendo o compromisso com a convergência da inflação à meta.



A ata também deixa claro que não há sinalização prévia sobre o ritmo das próximas decisões. A magnitude e a duração do ciclo de ajuste dos juros serão definidas ao longo do tempo, conforme novas informações forem incorporadas, em um cenário que, segundo o BC, ainda apresenta sinais mistos e elevada incerteza.



“Em sua última reunião, o Comitê julgou adequado sinalizar o início de um ciclo de calibração da taxa básica de juros, baseado nas evidências dos impactos da política monetária sobre o nível de atividade e sobre a inflação. Além disso, reforçou que essa calibração da política monetária manteria seu caráter restritivo, de modo a assegurar a convergência da inflação à meta. Após considerar que os eventos recentes não impediriam a materialização dessa sinalização, o Comitê analisou as opções para o ritmo de início do ciclo de calibração da taxa básica de juros, concluindo que nesse momento a redução de 0,25% é a mais adequada. Mantido o compromisso fundamental de garantia da convergência da inflação à meta dentro do horizonte relevante para a política monetária, o Comitê estabeleceu que a magnitude e a duração do ciclo de calibração serão determinadas ao longo do tempo, à medida que novas informações forem incorporadas às suas análises“, diz um trecho da ata.

A decisão de reduzir a Selic foi unânime entre os membros do comitê.

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