PIB

Banco Central reduz projeção de crescimento do PIB de 2025 de 2,1% para 2,0%

BC também divulgou estimativa para PIB de 2026 em 1,5%

O Banco Central reduziu a projeção para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil em 2025 de 2,1% para 2,0%, de acordo com o Relatório de Política Monetária, publicado nesta quinta-feira. O BC ainda divulgou que espera uma expansão de 1,5% em 2026.

O Banco Central reduziu a projeção para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil em 2025 de 2,1% para 2,0%, de acordo com o Relatório de Política Monetária, publicado nesta quinta-feira. O BC ainda divulgou que espera uma expansão de 1,5% em 2026.

Na ata do Comitê de Política Monetária (Copom), divulgada na última terça-feira, o BC afirmou que a atividade econômica "segue indicando certa moderação no crescimento", em linha com o cenário esperado pelo BC.

"O Comitê avalia que, apesar dos sinais mistos, os sinais advindos da demanda e da atividade econômica até aqui sugerem que o cenário se desenrola conforme esperado e compatível com a política monetária em curso."

Para a autoridade monetária, a desaceleração da economia é elemento essencial para convergência da inflação à meta de 3,0%.

Após a divulgação do PIB do segundo trimestre, o governo também reduziu sua estimativa oficial de 2,5% para 2,3%, argumentando que houve acentuada desaceleração no período de abril a junho. Para a equipe econômica, o freio na economia é resultado dos juros básicos (restritivos). No mercado, segundo o Boletim Focus, a projeção atual é de 2,16% para 2025. Para 2026, as estimativas são de 2,4% (governo) e 1,80% (Focus).

