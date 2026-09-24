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Produto Interno Bruto Banco Central reduz projeção do PIB de 2026 de 2% para 1,8% Estimativa para 2027 é de 1,4%

O Banco Central reduziu a projeção para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) deste ano de 2,0% para 1,8% nesta quinta-feira. A revisão consta do Relatório de Política Monetária (RPM). Para 2027, o BC divulgou pela primeira vez a previsão, que é de 1,4%.

A mudança ocorreu após o resultado do PIB do segundo trimestre (0,5%), que mostrou fraqueza dos setores mais sensíveis ao ciclo econômico, como indústria e serviços e, sob a ótica da demanda, o consumo das famílias. Os dados setoriais do terceiro trimestre vão na mesma direção.

No relatório, o BC explica que baixa na projeção ocorreu tanto por essa composição menos favorável da expansão do PIB de abril a junho quanto pelos primeiros resultados do terceiro trimestre, que sugerem que a atividade será mais fraca do que o previsto.

"Embora o resultado agregado do PIB tenha superado ligeiramente o esperado, as surpresas positivas concentraram-se em segmentos menos sensíveis ao ciclo econômico, notadamente a agropecuária e a indústria extrativa. Os setores mais cíclicos da oferta e o consumo das famílias, por sua vez, surpreenderam em sentido oposto", disse no RPM.

Já a projeção para 2027 considera uma expansão moderada dos componentes da oferta e da demanda devido à manutenção da política monetária em terreno contracionista, à reduzida ociosidade dos fatores de produção, ao cenário externo ainda bastante incerto e à diminuição dos impulsos fiscal e creditício.

"Espera-se, ainda, contribuição mais limitada da agropecuária e da indústria extrativa para o crescimento."

O governo também reduziu nesta semana a estimativa oficial para o PIB deste ano, de 2,3% para 2,0%. Na comunicação do Comitê de Política Monetária (Copom), o colegiado indicou mais confiança na desaceleração da atividade, condição fundamental para que a inflação convirja para a meta.



“A atividade econômica doméstica manteve trajetória de moderação, tal como antecipado pelo Comitê. A leitura mais recente do PIB, referente ao segundo trimestre de 2026, confirmou a desaceleração apontada por outros indicadores e revelou que o movimento foi mais intenso nas atividades econômicas e nos componentes da demanda mais sensíveis ao ciclo econômico.



Atualmente, a Selic está em 13,75% ao ano.

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