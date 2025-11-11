A- A+

valores a receber Banco Central registra quase R$ 10 bilhões ainda não resgatados no sistema de 'dinheiro esquecido' Sistema Valores a Receber mostra que mais da metade dos recursos pertence a pessoas físicas; devoluções já somam R$ 12,2 bilhões

O Banco Central informou nesta terça-feira que ainda há R$ 9,73 bilhões esquecidos em instituições financeiras de todo o país. Os dados, referentes a setembro, mostram que os recursos pertencem a 53,3 milhões de pessoas e empresas que ainda não resgataram valores disponíveis no sistema do órgão. Do total, R$ 7,6 bilhões estão em nome de 48,6 milhões de pessoas físicas, enquanto R$ 2,1 bilhões pertencem a 4,7 milhões de empresas.

Desde que o programa foi criado, em 2022, o Banco Central já devolveu R$ 12,2 bilhões, somando R$ 21,9 bilhões entre valores pagos e ainda disponíveis para saque.

O sistema, chamado Valores a Receber, permite consultar gratuitamente se há dinheiro esquecido em bancos, cooperativas, consórcios, financeiras ou instituições de pagamento. O acesso deve ser feito exclusivamente pelo site valoresareceber.bcb.gov.br, com login por meio da conta gov.br.

A devolução é feita somente via chave Pix, cadastrada no momento da solicitação. Quem não possui chave deve procurar a instituição financeira responsável para combinar outra forma de recebimento.

Desde maio, o Banco Central passou a oferecer a opção de resgate automático para pessoas físicas que têm conta gov.br de nível prata ou ouro e chave Pix do tipo CPF. A medida evita que o cidadão precise consultar o sistema com frequência: o valor é creditado diretamente quando identificado.

Instituições que não aderiram ao sistema automático continuam exigindo solicitação manual, inclusive nos casos de contas conjuntas.

Para prevenir fraudes, o BC reforçou a segurança do sistema. O acesso agora exige autenticação em duas etapas e validação facial pelo aplicativo gov.br. O órgão também alerta que não envia links por e-mail, SMS ou redes sociais — o único endereço válido é o site oficial do Banco Central.

