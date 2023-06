A- A+

BRASIL Banco Central revisa PIB deste ano de 1,2% para 2% A projeção saiu no Relatório de Inflação, divulgado nesta manhã

O Banco Central revisou nesta quinta-feira (29) a estimativa de crescimento econômico de 1,2% para 2% até o fim de 2023. A projeção saiu no Relatório de Inflação, divulgado nesta manhã.

“A projeção de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2023 passou de 1,2%, no Relatório de Inflação anterior, para 2,0% neste Relatório, em razão da surpresa positiva no primeiro trimestre”, diz o BC.

A atividade econômica apresentou crescimento 1,9%, superando amplamente as expectativas. O resultado foi impulsionado, sobretudo, pelo desempenho do setor agropecuário.



Apesar da estimativa positiva do BC, a projeção continua refletindo cenário de desaceleração da atividade econômica.

Veja também

BRASIL Censo 2022: Mais da metade dos municípios brasileiros encolheram. Veja lista completa