A- A+

caso master Banco Central se manifesta a favor de devolução de R$ 316 milhões ao BRB O restante dos recursos retidos, contudo, devem ser mantido assim até que se defina os verdadeiros donos

O Banco Central se manifestou favoravelmente à liberação de parte dos recursos bloqueados no âmbito da Operação Compliance Zero ao BRB. Em nota técnica endereçada ao presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, nesta quinta-feira (26) a autoridade monetária defendeu que sejam remetidos apenas ativos cuja titularidade tenha sido confirmada.

No mesmo dia, a empresa liquidante do Banco Master também havia se posicionado nesse sentido e estimado a quantia em R$ 316,5 milhões. O restante dos recursos retidos, contudo, devem ser mantido assim até que se defina os verdadeiros donos.

"Portanto, a imediata retomada dos fluxos do BRB, conforme requerido, deve ser admitida para os fluxos correspondentes a créditos cuja cadeia de titularidade esteja demonstrada. Havendo duplicidade de cessão, divergência entre contratos e registros, inconsistência de saldos, falta de individualização ou impugnação relevante de terceiro, o valor deve permanecer segregado até solução da controvérsia", diz o BC no documento.

A Procuradoria-Geral do Distrito Federal havia pedido a nomeação do BRB como administrador de valores bloqueados ou apreendidos sob o argumento de que o banco público foi lesado na aquisição de R$ 12,2 bilhões em carteiras com ativos falsos do Master.

O pleito se baseou na interpretação de que a estatal foi vítima do escândalo engendrado pelo banqueiro Daniel Vorcaro.

"O Distrito Federal figura, ao lado do BRB, como vítima das condutas investigadas. Acionista controlador da instituição, o ente distrital suporta, no próprio patrimônio público, os efeitos do dano causado ao banco: a desvalorização de sua participação acionária, a redução dos resultados e dividendos que lhe cabem e o risco de ter de recompor, com recursos do Tesouro distrital, a higidez patrimonial de instituição financeira pública", diz a petição.

A leitura é contestada pelo liquidante, que aponta para as suspeitas de participação de executivos do BRB no esquema. Paulo Henrique Costa, ex-presidente do banco, é investigado por suspeita de ter aceito seis imóveis de luxo como propina para fazer operações de interesse do Master.

Tanto o liquidante quando o BC reforçaram que há outras entidades que pleiteiam receber valores sob bloqueio a título de reparação, dentre as quais está o banco distrital. Por isso, ambos e opõem à instituí-lo como administrador dos valores.

"Não se recomenda acolher, no entanto, a entrega ampla ao BRB de recursos supostamente originários das operações investigadas, nem sua nomeação como administrador de todos os valores constritos tal como formulado pelo Distrito Federal", diz o BC na nota técnica.

Veja também