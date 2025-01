Banco dá dicas de prevenção contra golpe da falsa central telefônica

A- A+

O celular toca e uma voz do outro lado da ligação se identifica como um funcionário do banco, alegando que a conta da pessoa está sob forte ameaça de invasão. Para evitar que isso ocorra, segundo o suposto atendente, ela deve informar o número da agência, da conta, do cartão de crédito e a senha.

A cena descrita acima retrata a abordagem de um golpe conhecido como o da “falsa central telefônica”. O Itaú Unibanco identificou que essa modalidade foi uma das mais praticadas em 2024, ao lado dos golpes da falsa venda, da maquininha, do phishing e da troca de cartão.

Dados da Associação de Defesa de Dados Pessoais e do Consumidor (ADDP) estimam que um em cada quatro brasileiros sofreu alguma tentativa de golpe no ano passado.

“A falsa central telefônica ganhou mais força depois da pandemia, devido à maior digitalização da população. Hoje, é possível fazer praticamente tudo remotamente. Os golpistas se aproveitaram dessa evolução digital para implementar esse tipo de golpe, em que a vítima não vê a pessoa com quem está interagindo”, informou o superintendente de Segurança Corporativa do Itaú Unibanco, Richard Bento.

O banco apresenta cinco dicas de prevenção para que os clientes se protejam contra o golpe da falsa central telefônica.

Desconfie de ligações

Ao atender alguma ligação, analise o tom da mensagem. Os golpistas usam tecnologias para fazer uma chamada parecer vir de um número diferente, muitas vezes de um que a vítima reconhece e confia. Se identificar uma abordagem suspeita, solicitando informações pessoais, desligue a ligação imediatamente.

Nunca forneça informações pelo telefone

Nenhuma empresa ou instituição financeira entra em contato ativamente solicitando dados pessoais, cadastrais ou bancários para realizar um procedimento de segurança, como cancelamentos ou estornos de transações. Caso isso aconteça, desligue a ligação imediatamente.

Verifique a identidade do atendente

Caso receba uma ligação suspeita, solicite o nome do atendente e desligue. Após se certificar que o contato telefônico tenha sido encerrado, acione a empresa diretamente pelos canais ou números de telefone publicados nos sites oficiais, e pergunte se a ligação era legítima.

Não realize transações solicitadas por telefone

Além de não fornecer os dados pessoais, cadastrais e bancários, não realize nenhum pagamento ou transação – como transferências, estornos, cancelamentos e investimentos – que sejam solicitados por telefone, mesmo que a abordagem pareça confiável.

Se tiver sido vítima de golpe ou fraude...

Mantenha as notificações do banco sempre ligadas para receber alertas. Caso identifique alguma transação sem consentimento, entre em contato com o banco imediatamente e faça um boletim de ocorrência no departamento de polícia mais próximo.

Amigos e familiares podem ajudar no bloqueio de contas e cartões pós roubo ou furto. Qualquer pessoa pode solicitar o bloqueio da conta ou cartões de um amigo ou parente que passou por uma situação de roubo ou furto?

Basta ligar para a Central de Atendimento com o CPF da vítima em mãos e seguir o passo a passo. O processo é simples e rápido e se contribui com a prevenção contra golpes e fraudes.

