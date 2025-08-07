Qui, 07 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta07/08/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
REINO UNIDO

Banco da Inglaterra corta sua principal taxa de juros

O objetivo principal é manter a taxa de inflação anual do Reino Unido em 2%, mas os últimos dados oficiais mostraram que em junho ela disparou a 3,6%

Reportar Erro
Banco da Inglaterra corta sua principal taxa de jurosBanco da Inglaterra corta sua principal taxa de juros - Foto: Tolga Akmen / AFP

O Banco da Inglaterra cortou, nesta quinta-feira (7), sua principal taxa de juros para 4%, o menor nível em dois anos e meio, em uma tentativa de impulsionar a economia britânica sob a ameaça das tarifas americanas.

Junto à decisão, que era esperada, o banco publicou sua previsão de crescimento econômico para o Reino Unido, que avalia em 1,25% este ano, um pouco superior à sua estimativa anterior (1%).

"O impacto direto das tarifas dos Estados Unidos é mais leve do que o esperado, mas a incerteza geral relacionada às tarifas segue minando a confiança", apontou o Banco Central em um comunicado.

Leia também

• Dólar oscila pouco de olho em China, tarifas e corte de juro do BoE e por Fed à frente

• Dirigente do Fed indica que juros 'provavelmente' devem ser cortados nos próximos meses

• Inflação da zona do euro se mantém em 2% em julho

Londres e Washington alcançaram em maio um acordo para reduzir as tarifas de mais de 10% impostas pelo presidente americano, Donald Trump, a certos produtos britânicos importados, especialmente veículos.

O corte desta quinta-feira é a quinta redução dessa taxa por parte do Banco da Inglaterra desde que começou um ciclo de cortes em agosto de 2024.

O objetivo principal é manter a taxa de inflação anual do Reino Unido em 2%, mas os últimos dados oficiais mostraram que em junho ela disparou a 3,6%, um máximo em 18 meses.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter