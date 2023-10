Banco de investimentos inaugura escritório no Recife

A- A+

O banco de investimentos BTG Pactual, anunciou hoje (04) a inauguração da filial do BTG Pactual Advisors no Recife. A operação ficará no Riomar Trade Center 5, e vai oferecer assessoria exclusiva para os investidores locais.

A unidade será liderada por Luis Eduardo Chaves, em conjunto com os bankers Carolina Andrade, Cristina Araújo, Gimenna Sales, Maddalena Arcuri, Rafael Cintra e Roberta Godoy que terão a missão de oferecer assessoria personalizada de investimentos, aliada ao acesso a um portfólio diversificado de produtos e serviços financeiros do BTG Pactual.

“Queremos estar cada vez mais próximos dos nossos clientes para promover uma experiência de atendimento única e cuidada no detalhe, além de apresentar as melhores soluções para a gestão e ampliação do patrimônio. Tudo isso com a marca do BTG Pactual como um hub de negócios.”, diz Guilherme Pini, head do BTG Pactual Advisors.

Os executivos da operação local proporcionarão aos clientes uma plataforma e assessoria de investimentos com a possibilidade de acesso a fundos exclusivos, carteiras administradas, e às melhores gestoras do mercado. A filial do BTG Pactual Advisors em Recife está localizada na Av. República do Líbano, 256, salas 217 a 222, no bairro de Pina.

“A estratégia de posicionamento do BTG Pactual Advisors em uma das regiões mais importantes para a economia nacional, reforça o nosso compromisso de expansão da nossa oferta de soluções para os clientes do Nordeste, que desejam preservar e aumentar capital”, explica Luis Chaves, team leader e executivo responsável pelo BTG Pactual Advisors em Pernambuco.

Veja também

