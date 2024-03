A- A+

BANCO Banco do Brasil abre primeiro Ponto BB no Recife, modelo de agência que une físico e digital Primeira agência será a do Marco Zero, e contará com funcionalidades do atendimento digital no banco físico

O Banco do Brasil abre nesta quarta-feira, 27, a primeira unidade do Ponto BB, um novo modelo de agência que deve levar para o mundo físico funcionalidades do atendimento digital do banco. O formato foi anunciado em fevereiro, durante o BB Day, e a primeira agência será a do Marco Zero, no Recife.



A agência do BB que ocupava o endereço foi convertida para o novo modelo, que terá uso de hologramas, robôs e cabines virtuais de atendimento, para que as soluções digitais de atendimento do banco sejam integradas ao ambiente físico.



Além disso, haverá espaços para que empreendedores locais apresentem produtos e serviços ao público que frequenta a agência.



O BB fornecerá a eles informações sobre o perfil sociodemográfico das pessoas que frequentam o ponto de atendimento, e receberá propostas de interessados em ocupar os espaços disponíveis.

"Neste mundo em que vivemos, onde tudo está conectado, o digital transforma também a forma como as pessoas interagem com o mundo físico", diz em nota a presidente do banco, Tarciana Medeiros. "Com o Ponto BB, a gente revoluciona o atendimento, dá um novo significado ao conceito de agência bancária e aprimora a gestão da rede física do Banco do Brasil de forma única."



A executiva participará da inauguração, no final da tarde desta quarta, junto com todo o conselho diretor do BB, o prefeito do Recife, João Campos (PSB), e do artista J.Borges.



O Ponto BB também deve receber intervenções artísticas e eventos culturais, de acordo com o banco.



