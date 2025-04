Banco do Brasil alcança R$ 6,9 bi de patrimônio em fundos sustentáveis

A- A+

O patrimônio líquido dos fundos sustentáveis (IS) do Banco do Brasil atingiu R$ 6,9 bilhões, com 43 mil cotistas, informou a instituição em nota.

A LCA Verde do BB, lastreada em carteiras agro sustentáveis, atingiu saldo de R$ 6,7 bilhões.

Segundo o banco, o produto evitou a emissão de 6 milhões de toneladas de CO2 por ano desde a sua criação, em 2022.

Como integrante do compromisso Agenda 30, o BB tem como meta atingir R$ 22 bilhões em fundos de investimento sustentáveis até 2030.

"Para isso, ampliou sua oferta de produtos, passando de oito fundos sustentáveis em 2022 para mais de 20 atualmente, com 12 diferentes estratégias IS disponíveis aos investidores", informou o banco, em nota.

