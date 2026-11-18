Banco do Brasil alerta clientes após vazamento de dados pessoais; veja como se proteger
Banco identificou acesso não autorizado a informações como CPF, e-mail e dados bancários. Senhas e transações financeiras não foram comprometidas
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O Banco do Brasil identificou um acesso não autorizado a dados pessoais de clientes e alertou os correntistas para o risco de golpes. O incidente foi detectado no dia 12 de novembro e pode ter exposto informações como nome, CPF, endereço de e-mail, número da agência e, em alguns casos, da número da conta bancária.
Em comunicado enviado aos clientes, a instituição afirmou que não houve invasão aos seus sistemas nem exposição de senhas, códigos de segurança ou transações financeiras.
Segundo o banco, as apurações indicaram que terceiros conseguiram acessar as informações por meio do uso indevido de uma credencial válida. O BB informou que já revogou essa credencial e interrompeu o acesso não autorizado.
A instituição também disse ter acionado seus protocolos de segurança e reforçado os procedimentos de monitoramento. O caso está sendo tratado conforme as regras de privacidade e proteção de dados, incluindo as comunicações previstas na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).
A prática é conhecida como phishing, tipo de fraude em que criminosos usam mensagens e contatos falsos para obter informações pessoais ou financeiras das vítimas.
Por isso, o Banco do Brasil recomendou atenção redobrada a contatos suspeitos. No comunicado, a instituição ressaltou que não solicita senhas, códigos de segurança, instalação de aplicativos ou transferências de dinheiro para supostas contas seguras.
Caso recebam mensagens, links suspeitos ou encontrem páginas falsas que utilizem o nome do BB, os clientes podem encaminhá-los para o endereço [email protected]. Segundo a instituição, a medida permite que sejam tomadas providências junto aos serviços de hospedagem e provedores de acesso e conteúdo na internet.
Em caso de dúvidas, os correntistas podem entrar em contato pelos canais oficiais do banco: Fale Com, disponível no aplicativo do Banco do Brasil; WhatsApp, pelo número 4001-0001; ou Central de Relacionamento, pelos telefones 4004-0001 e 0800 729 0001.