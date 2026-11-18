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Vazamento Banco do Brasil alerta clientes após vazamento de dados pessoais; veja como se proteger Banco identificou acesso não autorizado a informações como CPF, e-mail e dados bancários. Senhas e transações financeiras não foram comprometidas

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O Banco do Brasil identificou um acesso não autorizado a dados pessoais de clientes e alertou os correntistas para o risco de golpes. O incidente foi detectado no dia 12 de novembro e pode ter exposto informações como nome, CPF, endereço de e-mail, número da agência e, em alguns casos, da número da conta bancária.

Em comunicado enviado aos clientes, a instituição afirmou que não houve invasão aos seus sistemas nem exposição de senhas, códigos de segurança ou transações financeiras.

Segundo o banco, as apurações indicaram que terceiros conseguiram acessar as informações por meio do uso indevido de uma credencial válida. O BB informou que já revogou essa credencial e interrompeu o acesso não autorizado.

A instituição também disse ter acionado seus protocolos de segurança e reforçado os procedimentos de monitoramento. O caso está sendo tratado conforme as regras de privacidade e proteção de dados, incluindo as comunicações previstas na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Qual é o risco para os clientes?

O principal risco é que as informações expostas sejam usadas por criminosos para aplicar golpes. Com dados como nome, CPF e endereço de e-mail, golpistas podem tentar se passar pelo banco em mensagens, ligações ou páginas falsas para induzir clientes a fornecer senhas e códigos de segurança.

A prática é conhecida como phishing, tipo de fraude em que criminosos usam mensagens e contatos falsos para obter informações pessoais ou financeiras das vítimas.

Por isso, o Banco do Brasil recomendou atenção redobrada a contatos suspeitos. No comunicado, a instituição ressaltou que não solicita senhas, códigos de segurança, instalação de aplicativos ou transferências de dinheiro para supostas contas seguras.

Como se proteger?

O banco orienta os clientes a não clicar em links suspeitos nem fornecer informações pessoais ou financeiras em resposta a mensagens ou ligações não solicitadas.

Caso recebam mensagens, links suspeitos ou encontrem páginas falsas que utilizem o nome do BB, os clientes podem encaminhá-los para o endereço [email protected]. Segundo a instituição, a medida permite que sejam tomadas providências junto aos serviços de hospedagem e provedores de acesso e conteúdo na internet.

Em caso de dúvidas, os correntistas podem entrar em contato pelos canais oficiais do banco: Fale Com, disponível no aplicativo do Banco do Brasil; WhatsApp, pelo número 4001-0001; ou Central de Relacionamento, pelos telefones 4004-0001 e 0800 729 0001.

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