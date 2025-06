A- A+

AGRICULTURA SUSTENTÁVEL Banco do Brasil capta US$ 100 milhões para financiar agricultura sustentável Os recursos obtidos serão direcionados para financiar a aquisição de produtos agrícolas

O Banco do Brasil captou US$ 100 milhões em uma operação com prazo de dois anos para financiar a agricultura sustentável. A operação, chamada "Climate-Smart Agriculture", foi contratada junto ao banco francês Natixis Corporate & Investment Banking (Natixis CIB), que atuou como coordenador sustentável e contraparte.

"Essa operação de tesouraria é fruto do esforço do Banco do Brasil na estruturação de soluções financeiras sustentáveis e inovadoras", diz o vice-presidente de Negócios de Atacado do BB, Francisco Lassalvia, em nota.

Os recursos obtidos serão direcionados para financiar a aquisição de produtos agrícolas, com suporte à produção responsável e alinhada a princípios de sustentabilidade, afirma o BB.

"A operação representa um marco na diversificação de nossas fontes de funding alinhadas aos princípios ASG. A estrutura desenvolvida em parceria com o Natixis concilia eficiência na captação de recursos com inovação financeira voltada à promoção de uma agricultura de baixo carbono. Está absolutamente em linha com os compromissos do Banco do Brasil com a sustentabilidade", afirma o head de Tesouraria Global do BB, Daniel Bogado.

Em março, o BB fez outra captação internacional junto ao Natixis, de US$ 95 milhões, para apoiar projetos de água e saneamento hídrico.



