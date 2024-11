A- A+

INVESTIMENTO Banco do Brasil: Clientes aplicaram R$ 4,7 mi no Tesouro via WhatsApp desde lançamento Os títulos do Tesouro foram os primeiros produtos de investimento a terem a contratação permitida pelo banco através do aplicativo de mensagens

Os clientes do Banco do Brasil investiram R$ 4,7 milhões no Tesouro Direto utilizando o WhatsApp do banco desde que a ferramenta foi lançada, em fevereiro deste ano. De acordo com o banco, a base de clientes que investem no Tesouro, independente do canal, aumentou em 12,2% neste ano, e o volume sob custódia neste ativo teve alta de 12,8%.

Os títulos do Tesouro foram os primeiros produtos de investimento a terem a contratação permitida pelo banco através do aplicativo de mensagens. O BB vinha utilizando o WhatsApp para prestar atendimento aos clientes, e agora, também passou a incluir recomendações de investimento, traçadas a partir dos perfis de investidor de cada um.

"O BB oferece a assessoria digital via bot WhatsApp como um veículo para dar escalabilidade à sua assessoria humana altamente qualificada", diz o head de Investimentos do banco, Fabrício Reis. "Nessa estratégia figital (mistura de físico e digital), garantimos uma experiência multicanal ao cliente, que detém total autonomia para escolher o canal de sua preferência "

Após o Tesouro Direto, o banco passou a permitir aplicações em fundos e adesão ao BB Rende Fácil, produto de remuneração de recursos em conta corrente. Neste ano, o banco registrou mais de 24 milhões de conversas sobre o tema investimentos no WhatsApp oficial, alta de 334% em relação ao mesmo período do ano passado

De acordo com o banco, a estratégia adotada para o aplicativo de mensagens desde o começo deste ano foi a de levar mais transações para as opções à disposição dos clientes. No caso da assessoria de investimentos, o foco são mais de 3 milhões de clientes que estão começando a investir.



