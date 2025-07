A- A+

Plano Safra Banco do Brasil disponibiliza R$ 230 bilhões por meio do Plano Safra Lançamento do programa em Pernambuco ocorreu nesta quarta-feira (23), no Recife

O Banco do Brasil está disponibilizando R$ 230 bilhões aos produtores rurais por meio do Plano Safra 2025/2026. O montante é 2% superior ao que foi ofertado pela instituição no ano passado. O lançamento do programa em Pernambuco foi realizado ontem pelo Banco do Brasil, no edifício Capiba, Bairro do Recife. A instituição é responsável por operacionalizar a maior parte dos recursos do programa.

O anúncio reuniu o superintendente de varejo do Banco do Brasil em Pernambuco, Thiago Bandeira, a vice-presidente da Folha de Pernambuco, Mariana Costa e o diretor do grupo EQM, Leonardo Monteiro. Além destes, o diretor operacional e a gerente de mercado do Jornal, José Américo Lopes Góis e Tânia Campos, respectivamente.

Do montante que será aportado pelo banco, R$ 106 bilhões serão destinados à agricultura empresarial e R$ 54 bilhões serão destinados à agricultura familiar e aos médios produtores. Outros R$ 70 bilhões deverão ser direcionados para títulos, como Célula de Produto Rural, e negócios da cadeia de valor do agro.

O superintendente Thiago Bandeira ressaltou que o programa contempla desde a agricultura familiar até o grande produtor. Ele lembrou que em Pernambuco os recursos destinados aos produtores em 2024 cresceram 12,14% em relação ao ano anterior e afirmou que a expectativa é de que neste ano haja um crescimento maior.

“No último ano a gente aplicou mais de R$ 1,2 bilhão no estado e a gente tem muito espaço para ampliar. Não há uma limitação da utilização desses valores por estado. A gente faz esse lançamento tanto para a agricultura familiar, desde o pequeno Pronaf até o grande produtor, e a gente está otimista de ter mais uma safra recorde aqui em Pernambuco”, enfatizou.

Crédito

Na safra 2024/2025 a produção em Pernambuco demandou R$ 1,4 bilhão em crédito, um incremento de 12,1% em comparação à safra anterior. Com mais de dez mil contratos firmados no período, as principais culturas locais contempladas foram a bovinocultura, fruticultura, avicultura, ovino e caprino, e da cana de açúcar.

O diretor do Grupo EQM Leonardo Monteiro prestigiou o evento e aproveitou para elogiar a atuação do Banco do Brasil na concessão de crédito para os produtores do país. O executivo avalia que as ações desenvolvidas ao longo do tempo pela instituição criaram as condições para que o agronegócio brasileiro ocupasse o lugar de destaque atual.

“Eu tenho muito orgulho de estar aqui representando o Grupo EQM, representando também o corpo diretivo do nosso grupo. Depois dizer que o Banco do Brasil, sem dúvida, é a grande locomotiva em termos de linha de financiamento e soluções financeiras para pequenas, médias e grandes empresas, especialmente para o nosso setor, que é o agronegócio. Eu diria, sendo ousado, que o agronegócio só é o que é hoje graças à magnitude de um agente financeiro desse porte”, declarou Monteiro.

Banco do Brasil disponibiliza R$ 230 bilhões por meio do Plano Safra | Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

Sustentabilidade

A vice-presidente da Folha de Pernambuco, Mariana Costa, destacou a renovação do programa, que vem ampliando os benefícios para incentivar os produtores a adotarem posturas mais sustentáveis.

“Estou aqui em nome da Folha de Pernambuco, valorizando essa ação de tantos anos do Banco do Brasil, que se renova mais um ano. É importante para o desenvolvimento do país, para o desenvolvimento do agro. Com um olhar de sustentabilidade, tem se preocupado com as principais políticas sustentáveis do país. E é, ao mesmo tempo, desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento das cidades e do estado. Mais um ano do Plano Safra é mais oportunidades de geração de negócios, de renda e desenvolvimento”, frisou.

No evento houve a assinatura de contratos com produtores de São Lourenço da Mata e Limoeiro. A gerente de Mercado de Agronegócio do Banco do Brasil de Pernambuco, Andressa Oliveira, reforçou que existem linhas de financiamento disponíveis para atender a necessidade de produtores de diversos segmentos e portes. Ela pontuou ainda que não existe um valor fixo destinado ao estado, e que ele pode variar de acordo com a quantidade de propostas apresentadas pelos produtores locais.

Ela chamou a atenção para a distribuição do crédito por todas as regiões do estado que vem sendo observada.

“Vem de acordo com o nosso potencial no penúltimo Plano Safra 2023-2024, nós aplicamos dentro só do estado de Pernambuco R$ 1.2 bilhão e no anterior aplicamos R$ 1.4 bilhão. Tivemos um incremento de 12%. Parece que é pouco, mas não é. Estamos falando de quase 200 milhões a mais de desembolso só dentro do Estado. E isso muito também por conta da nossa agricultura familiar. Nós tivemos um incremento de quase 67% no lançamento do último período do Plano Safra, que a gente teve mais de 8 mil contratos só no Estado de Pernambuco. Mais de 8 mil famílias beneficiadas. Ou seja, uma descentralização do crédito rural no estado”, declarou.

