Banco do Brasil: equalização de prazos entre LCIs e LCAs é bem-vinda e traz maior liquidez

O Banco do Brasil afirma que a decisão do Conselho Monetário Nacional (CMN) de reduzir de 12 para nove meses o prazo mínimo de vencimento das letras de crédito imobiliário (LCIs) é bem-vinda.

Segundo o banco, a equalização ao prazo mínimo das letras de crédito agrícola (LCAs) dá maior liquidez aos investidores e permitirá condições de emissão mais similares às instituições que atuam nestes mercados.

A mudança informada ontem pelo CMN é a segunda feita nas regras para a emissão de LCIs e LCAs neste ano.

Em fevereiro, o órgão aumentou de três para 12 meses o prazo mínimo das LCIs, e de três para nove o das LCAs, além de ter feito mudanças nos ativos que podem servir como lastro para as emissões.

O BB afirmou ainda que, na visão dos investidores, os dois títulos não são diferentes.

"Pensando sempre em proporcionar a melhor experiência para nossos investidores, informamos que o Banco do Brasil já está preparado para operar de acordo com as novas regras estabelecidas pelo CMN e nossa assessoria está pronta para entender as necessidades e propor soluções compatíveis com o perfil e objetivos de cada investidor", disse o BB.