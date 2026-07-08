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NEGÓCIOS

Banco do Brasil fecha contrato de R$ 2,3 bi com os Correios

Instituição financeira diz que serviços contratados são monopolizados pela estatal

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Sede de Agência do Banco do Brasil em PernambucoSede de Agência do Banco do Brasil em Pernambuco - Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

O Banco do Brasil (BB) informou que fechou contrato com os Correios no valor R$ 2,3 bilhões e prazo de 60 meses, referente à prestação de serviços postais convencionais, especiais e telemáticos, em âmbito nacional e internacional.  Segundo o BB, o contrato tem previsão legal e substitui o anterior firmado em 2021, em valores corrigidos pela inflação.

Segundo documentos do BB, 99% do volume de objetos postados são em regime de monopólio pelos Correios, como serviços de Franqueamento Autorizado de Cartas – FAC e Remessas de Documentos, enquanto os itens e serviços não monopolizados representam apenas 1%, como Sedex, por exemplo.  

O banco informou ainda que para os serviços não monopolizados, duas empresas apresentaram propostas para os serviços," o que corroborou a compatibilidade dos valores apresentados pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, em relação ao praticado no mercado para objeto similar. "

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"Trata-se de um serviço relevante para o Banco do Brasil S.A., prestado sob tutela de monopólio postal, não existindo a possibilidade de não se contratar, sob pena de gerar prejuízos ao Banco do Brasil S.A. O serviço pretendido é indispensável e a empresa a ser contratada é a única a prestar o serviço demandado em razão do monopólio a ela concedido", informou o BB. 

No documento, o BB afirma ainda que, devido ao porte e à capacidade operacional, os Correios têm tem condições de manter a regularidade dos serviços "diante da sazonalidade da demanda do Banco do Brasil S.A. com sensível incremento do volume dos objetos postados e transportados".

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