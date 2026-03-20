Banco do Brasil indica novo gerente geral de tesouraria global

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O Banco do Brasil anunciou nesta sexta (20) a indicação de Tiago Cruz Alexandre para o cargo de gerente geral da tesouraria global, sediada no País. O executivo substitui Daniel Almeida Bogado, que se torna diretor na BB Asset.

Tiago Cruz tem uma carreira de 17 anos no BB e, mais recentemente, chefiava a corretora BB Securities, em Londres. Também já liderou a mesa de renda fixa externa e foi gerente de negócios digitais na Califórnia, nos Estados Unidos. Na nova função, vai lidar com a gestão de riscos financeiros e portfólios do banco público, com objetivo declarado de consolidar a presença do BB no mercado internacional.

"Assumo a liderança da Unidade de Tesouraria Global com o compromisso de fortalecer seu papel institucional e aprofundar a integração com as demais áreas do Banco do Brasil", disse. "Nosso foco será a evolução contínua da gestão de riscos, capital e liquidez, além do desenvolvimento de soluções financeiras cada vez mais eficientes, competitivas e alinhadas à estratégia do banco", acrescentou.



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