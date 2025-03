A- A+

FUNDOS Banco do Brasil lança dez novos fundos voltados a público de 8 a 17 anos Os novos fundos foram selecionados para contemplar múltiplas estratégias

O Banco do Brasil anunciou nesta sexta-feira, 28, o lançamento de dez novos fundos de investimento para a BB Cash, conta voltada a clientes de 8 a 17 anos. Agora, são 12 fundos destinados a esse público pelo banco.

"O interesse pelo mundo dos investimentos vem crescendo rapidamente entre os jovens. No BB, estamos atentos em possibilitar o acesso a estratégias variadas, assegurando soluções compatíveis com os mais variados perfis e objetivos", diz em nota o executivo de Captação e Investimentos do BB Eduardo Villela.

Os novos fundos foram selecionados para contemplar múltiplas estratégias, incluindo renda fixa e multimercados, de gestão própria e de outras gestoras. Hoje, 31% dos clientes da conta BB Cash já investem, segundo o banco.



Veja também