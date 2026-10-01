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dívidas Banco do Brasil negociou R$ 40 bilhões no âmbito do Novo Desenrola Brasil No Desenrola Famílias, o banco federal negociou R$ 4,5 bilhões em débitos de 496 mil clientes

O Banco do Brasil informou nesta quinta-feira, 1º de outubro, que renegociou R$ 40 bilhões desde o início do Novo Desenrola Brasil. A cifra considera as quatro frentes do programa (Famílias, Empresas, Fies e Rural), além de repactuações feitas pelos canais próprios do BB para os demais clientes.

No Desenrola Famílias, o banco federal negociou R$ 4,5 bilhões em débitos de 496 mil clientes. Para o restante do público pessoa física, fora do programa, foram renegociados mais R$ 10 bilhões de 794 mil usuários.

Em pessoa jurídica, o BB atendeu 48 mil empresas com o Programa Nacional de Apoio a Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe) e o Programa de Crédito e Financiamento de Dívidas de Microempreendedores Individuais e Microempresas (Procred). Neste caso, foram R$ 6,2 bilhões em desembolsos viabilizados.

Já o Desenrola Fies negociou R$ 3,7 bilhões de 61,4 mil estudantes. No caso do Desenrola Rural, a cifra alcançou R$ 216,1 milhões distribuídos entre 11,7 mil produtores.

O BB também desembolsou mais de R$ 14,2 bilhões em desembolsos de operações de crédito consignado para 301 mil beneficiários do INSS e servidores públicos, com base nas atualizações das novas condições previstas na MP 1.355.

O Novo Desenrola Brasil é parte de um pacote do governo para lidar com a piora no endividamento das famílias o País.

Terceira fase

Na semana passada, o governo anunciou a terceira fase do programa, em que a União comprará carteiras de dívidas de instituições financeiros e outros credores, com desconto mínimo de 90%, para depois oferecer condições diretamente aos devedores

Questionado sobre o Desenrola 3.0, o BB disse aguardar a publicação e a vigências dos atos normativos para viabilizar a sua participação na iniciativa.

Reforçou, ainda, o compromisso com a oferta responsável de crédito, "alinhada às suas políticas internas, e o apoio aos clientes na gestão sustentável de suas finanças".

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