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Pagamentos Banco do Brasil: pagamentos com Pix fora do ar Por volta das 15h, o instituição financeira enviou uma nova nota informando que o Pix havia sido reestabelecido

Clientes do Banco do Brasil relataram, nesta segunda-feira, dificuldades para fazer pagamentos e transferências via Pix. O maior volume de reclamações foi por volta das 12h30, segundo o site Downdetector, que monitora falhas em plataformas digitais.

As queixas sobre instabilidades no sistema do banco também atingiram o pico entre 12h e 12h30.

Em um comunicado, “o Banco do Brasil informa que o Pix Pagamento está momentaneamente indisponível. O BB lamenta o ocorrido e atua para restabelecer o serviço com a maior brevidade possível”, disse a nota.

Por volta das 15h, o banco enviou uma nova nota informando que o Pix havia sido reestabelecido.

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