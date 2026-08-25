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Economia Banco do Brasil realiza mutirão de crédito para veículos em Pernambuco Com horário especial em 36 agências, Move BB Day foca em trabalho e rend

O Banco do Brasil promove, nos dias 26 e 27 de agosto, o mutirão "Move BB Day" em Pernambuco. A iniciativa visa facilitar o acesso a linhas de financiamento para a compra e renovação de veículos voltados ao trabalho e à geração de renda, atendendo prioritariamente motoristas de aplicativo, taxistas, entregadores e mototaxistas.

No estado, 36 agências distribuídas por nove municípios abrirão uma hora antes do horário convencional para prestar atendimento exclusivo, tirar dúvidas e auxiliar na contratação do crédito. Para acessar as cidades e agências onde haverá a ação acesse o site do Banco do Brasil. Nas outras localidades pernambucanas, as agências funcionarão no expediente normal, mantendo as mesmas condições negociadas na campanha.

De acordo com o superintendente do Banco do Brasil em Pernambuco, Thiago Bandeira, a proposta é alinhar a oferta às necessidades dos trabalhadores locais.

“Em Pernambuco, o mutirão cria uma oportunidade para conversar sobre crédito a partir da realidade de cada cliente. Vamos reunir escuta, conhecimento e orientação para traduzir as alternativas disponíveis e apoiar decisões que contribuam efetivamente para o trabalho e a geração de renda”, pontuou.

O mutirão contempla diferentes públicos por meio do programa Move Brasil. A linha voltada para motoristas de aplicativo e taxistas ativos oferece prazo de pagamento de até 72 meses, carência de até seis meses e taxas a partir de 0,91% ao mês para mulheres e 0,99% para homens.

Já a modalidade direcionada a entregadores, mototaxistas e motofretistas permite o financiamento de até 100% do valor do veículo de duas rodas, com parcelamento em até 48 meses, carência de dois meses e juros a partir de 0,90% ao mês para mulheres e 0,97% para homens. As propostas podem ser formalizadas nas agências ou diretamente pelo aplicativo do banco.

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