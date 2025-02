A- A+

Recursos Banco do Nordeste amplia orçamento do FNE para 2025 e prevê R$ 47,3 bilhões em investimentos A programação do FNE para o estado de Pernambuco, em 2025, é 23% acima do programado para o ano passado

O Banco do Nordeste (BNB) anunciou, nesta quinta-feira (13), em Fortaleza (CE), o plano de aplicação dos recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) para 2025. O orçamento previsto para este ano é de R$ 47,3 bilhões, representando um aumento de 18,5% em relação ao exercício anterior.

De acordo com o presidente do BNB, Paulo Câmara, a distribuição dos recursos por estado segue critérios que priorizam o desenvolvimento equilibrado da região Nordeste e parte de Minas Gerais e Espírito Santo. “A orientação do presidente Lula é fazer o Banco do Nordeste crescer, e a ampliação do orçamento do FNE comprova isso. Não tenho nenhuma dúvida de que 2025, assim como já foram 2023 e 2024, será mais um ano com investimentos recordes em nossa região”, afirmou.

Foco no atendimento aos pequenos negócios

Em 2025, o BNB e a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) destinarão 62% dos recursos a públicos de menor porte, incluindo microempreendedores individuais (MEI), micro e pequenas empresas (MPE), agricultores familiares atendidos pelo Pronaf e pequenos produtores rurais. O volume de crédito destinado a esses segmentos será 11% superior ao contratado em 2024.

No âmbito do Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado (PNMPO), por meio do Crediamigo, serão aplicados até R$ 4,73 bilhões, um crescimento de 18,5% em relação ao ano anterior. Já o Pronaf, voltado à agricultura familiar, receberá cerca de R$ 10,5 bilhões, também com aumento de 18,5%.

Esses investimentos são considerados estratégicos por seu impacto social e econômico, fomentando pequenos negócios tanto na área urbana quanto no campo, gerando empregos e renda para comunidades locais.

Investimentos em Pernambuco

O estado de Pernambuco contará com um orçamento de R$ 5,64 bilhões do FNE, um aumento de 23% em relação ao ano passado. Os recursos serão distribuídos entre diversos setores, com destaque para:

Agricultura: R$ 682 milhões

Pecuária: R$ 1,2 bilhão

Indústria: R$ 929 milhões

Agroindústria: R$ 119 milhões

Turismo: R$ 166 milhões

Comércio e serviços: R$ 1,18 bilhão

Infraestrutura: R$ 1,33 bilhão

Pessoa física: R$ 30,8 milhões

Mais recursos, mais desenvolvimento

Segundo o diretor de Planejamento do BNB, José Aldemir Freire, o crescimento dos recursos do FNE evidencia a qualidade das operações, uma vez que parte do montante corresponde ao retorno de investimentos anteriores. “Hoje, nós estamos com uma programação de R$ 47 bilhões. Há dois anos eram R$ 32 bilhões”, destacou.

O evento de apresentação do plano contou com a presença de representantes do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, da Sudene e do Consórcio Nordeste, reforçando a importância do FNE para o crescimento da região.

