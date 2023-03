A- A+

Banco do Nordeste Banco do Nordeste anuncia a criação da Superintendência Estadual do Espírito Santo O Banco do Nordeste conta com cinco agências no Espírito Santo, localizadas em Colatina, Linhares, Nova Venécia, São Mateus e Pinheiros

Nesta quinta-feira (30), o Conselho de Administração do Banco do Nordeste aprovou em reunião a criação da Superintendência Estadual da instituição no Espírito Santo, que ficará sediada em Vitória. A unidade deve ser implantada no mês de abril.

O presidente da BNB, Paulo Câmara, nomeado um dia antes, comemorou:

“Estou muito satisfeito em poder aprovar na minha primeira participação como membro do Conselho de Administração a criação da Superintendência do Banco do Nordeste no Espírito Santo. Vai ser uma estrutura importante para avançarmos na presença do BNB no estado e melhorar os serviços oferecidos ao povo capixaba”, prevê.

Até então, os negócios contratados no estado eram geridos pela Superintendência de Minas Gerais e Espírito Santo, sediada em Montes Claros (MG). Agora o estado passa a contar com um superintendente e uma equipe de assessores exclusivos.

Em 2022, o BNB desembolsou cerca de R$ 721 milhões no Espírito Santo, com o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) e outras fontes de recursos. O resultado representou aumento de 20% na comparação com o exercício anterior.

Para 2023, a instituição disponibiliza o patamar mínimo de R$ 607,6 milhões para as atividades produtivas capixabas, urbanas e rurais, de todos os segmentos econômicos. São R$ 555,6 milhões de FNE e mais R$ 52 milhões do programa de microcrédito urbano Crediamigo.

O Banco do Nordeste conta com cinco agências no Espírito Santo, localizadas em Colatina, Linhares, Nova Venécia, São Mateus e Pinheiros e atende também pelo seu portal na internet e pelo telefone 0800-728-3030.

