bnb Banco do Nordeste assina contrato para ampliar indústria química em Igarassu Unidade produz cloro-álcalis para abastecer empresas de serviços de tratamento de água e esgoto

O Banco do Nordeste (BNB) e a Chlorum Solutions assinaram, neste mês, um contrato de financiamento no valor de R$ 220 milhões para realizar ampliação e modernização da planta em Igarassu, na Região Metropolitana do Recife.

A unidade possui cerca de 160 empregados diretos e produz cloro-álcalis para abastecer empresas de serviços de tratamento de água e esgoto e indústrias da região.

O projeto receberá, ainda, R$ 86 milhões em recursos próprios da empresa e substituirá o processo produtivo com utilização de mercúrio pela tecnologia à base de membrana. A transição visa anular os riscos do uso do mercúrio.



Segundo a empresa, a nova planta está sendo construída em paralelo à substituição e envolve construções civis e a instalação de maquinários modernos, gerando cerca de 250 empregos durante a obra.

A planta de mercúrio será, então, desativada antes do prazo final determinado pela Convenção de Minamata e a região passará por um processo de remediação ambiental.

“Nossa planta de Pernambuco será uma das mais modernas do país na produção de cloro, principal insumo de várias outras indústrias de produtos químicos. A atualização dessa operação com a tecnologia de membrana, a mais limpa e eficiente disponível, segue o padrão praticado pela Chlorum desde o início de suas operações, garantindo o fornecimento desses insumos essenciais”, explicou o diretor de Operações Norte e Nordeste da Chlorum Solutions, Rodrigo Duque.

O superintendente do BNB em Pernambuco, Hugo Luiz de Queiroz, afirmou que o financiamento terá importantes impactos sociais e ambientais.

“Esse investimento vai tornar a unidade em Igarassu muito mais moderna e sem riscos ambientais e também vai proporcionar a sustentabilidade de uma cadeia de empresas no estado que utilizam os produtos da Chlorum em seus processos produtivos, mantendo emprego e renda em diversos municípios pernambucanos”, disse.



