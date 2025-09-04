A- A+

Investimento Banco do Nordeste assina contratos de mais de R$ 5 milhões na Agrinordeste 2025 Presidente Paulo Câmara destaca crescimento do investimento em Pernambuco e prioridade para agricultura familiar e empresarial

O Banco do Nordeste (BNB) anunciou a assinatura de mais de R$ 5 milhões em contratos durante a 32ª edição da Agrinordeste, nesta quinta-feira (4), no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda. O presidente da instituição, Paulo Câmara, destacou que os recursos contemplam tanto a agricultura familiar quanto a empresarial, além de pequenos produtores rurais. Ele prestigiou o primeiro dia da feira, que segue até domingo.

“A Agrinordeste é uma feira muito bem organizada, que gera muitos negócios, e a nossa agricultura precisa de incentivos como esse. O Banco este ano vai ter financiamentos recordes aqui em Pernambuco, mas vamos investir cerca de R$ 1 milhão na agricultura familiar e em torno de R$ 1,5 milhão na agricultura empresarial. Isso mostra que o Banco também está crescendo aqui, tanto na agricultura familiar, como também na agricultura empresarial, na área da indústria. Só nesta feira, nós vamos assinar em torno R$ 5 milhões de novas operações”, afirmou Câmara.

Crescimento

Segundo ele, o volume de crédito aplicado pelo BNB no estado mais do que dobrou nos últimos dois anos, reflexo da estratégia de ampliar a oferta de financiamentos.

“Esse crescimento tem sido expressivo, tanto na agricultura familiar quanto na empresarial. O diálogo é constante e o fato de eu ser pernambucano e já ter sido governador ajuda muito, porque conhecemos as pessoas, as cadeias produtivas e os arranjos locais. Estamos animados, porque a cada ano o crescimento vem em valores significativos”, disse o presidente.

Segundo Paulo Câmara, nos últimos dois anos, houve um aumento de mais de 100% na aplicação para a agricultura em Pernambuco.

“Isso mostra que estamos no caminho certo, valorizando o nosso estado e, ao mesmo tempo, dando oportunidade para que as pessoas gerem renda e tenham condições de trabalhar. Além disso, para a agricultura familiar, o banco oferece taxas bem atrativas dentro do Plano Safra, do governo federal, com juros de menos de 1% ao ano. É uma grande oportunidade para quem quer produzir, investir e empreender.”, ressaltou.

Pernambuco

O superintendente do BNB em Pernambuco, Hugo Queiroz, ressaltou que os contratos assinados durante a feira reforçam a política do banco de ampliar o acesso ao crédito.

“A estimativa hoje é assinar R$ 5 milhões em financiamentos, além de apresentar aos nossos clientes e parceiros as soluções que o banco pode oferecer. Tivemos um primeiro semestre bastante positivo, com aplicação recorde do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) em todos os setores, e a meta é manter esse ritmo no segundo semestre”, disse.

Com previsão de R$ 1,8 bilhão em investimentos para a agricultura pernambucana em 2025, o Banco do Nordeste segue priorizando a agricultura como eixo central de sua atuação.

“Iniciativas como a Agrinordeste são fundamentais. A gente vê acontecendo em todo o Nordeste, mas aqui em Pernambuco há uma organização muito grande. Muitos negócios estão sendo fechados, inovações divulgadas e empreendimentos participando, o que gera um ambiente favorável de negócios e incentivo para quem quer produzir”, reforçou Paulo Câmara.

