Banco do Nordeste aumenta em 180% crédito em armazenagem rural nos últimos cinco anos

A- A+

O Banco do Nordeste (BNB) divulgou nesta sexta-feira (30) que já investiu cerca de R$ 736 milhões em armazenagem rural nos últimos cinco anos, beneficiando produtores de todos os portes. O valor contratado em 2024, que foi de R$ 128 milhões, representa um aumento de 180% em relação ao que era investido há cinco anos.



Somente nos dois últimos anos, foram aplicados R$ 218,4 milhões nesse segmento, demonstrando o compromisso da instituição com o desenvolvimento do setor.



De acordo com Luiz Abel Amorim de Andrade, diretor de Negócios do BNB, o fortalecimento da infraestrutura de armazenagem é fundamental para garantir o equilíbrio do mercado, aumentar a competitividade do agronegócio e assegurar o abastecimento.

“O Banco do Nordeste reconhece a importância estratégica do crédito para esse segmento, permitindo que os produtores maximizem o aproveitamento da produção e aumentem sua lucratividade”, afirma.

Mesmo com apenas 9% da rede bancária na sua área de atuação, o Banco do Nordeste é responsável por 47,5% do crédito rural da região, consolidando-se como um dos principais agentes financeiros do agronegócio.



Para apoiar ainda mais o setor, o BNB oferece uma linha de crédito específica para infraestrutura de armazenagem, com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE).

Essa linha contempla a construção, reforma, ampliação e modernização de armazéns, silos e galpões, sem restrições quanto ao porte do produtor ou à área explorada. O público-alvo inclui produtores rurais, tanto pessoas físicas quanto jurídicas, além de associações de produtores e cooperativas.



Entre os diferenciais do financiamento estão a possibilidade de financiar até 100% do valor do projeto, prazos de até 15 anos com carência de até cinco anos, taxas de juros atrativas, avaliação baseada na capacidade de pagamento do produtor e ausência de limitação quanto à capacidade de armazenagem.



O agronegócio é um dos pilares da economia brasileira, representando 48,9% das exportações nacionais entre janeiro e novembro de 2024, segundo dados do governo federal. Nesse contexto, os investimentos em armazenagem são considerados estratégicos pelo Banco do Nordeste, que atua como um importante indutor do desenvolvimento agrário em sua área de atuação, contribuindo também para o fortalecimento da segurança alimentar no país.

Veja também