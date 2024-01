A- A+

Tecnologia Banco do Nordeste e Cesar firmam parceria de inovação O banco e a instituição consolidaram um contrato com duração de 3 anos

O Banco do Nordeste (BNB) e o Cesar (Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife) firmaram uma parceria com o objetivo de impulsionar o BNB para o futuro da tecnologia bancária, focado em inovações como Open Finance e Fluxos de Crédito, utilizando Inteligência Artificial e outras tecnologias. O banco e a instituição consolidaram um contrato com duração de 3 anos.

A colaboração é realizada por meio do Hub de Inovação do BNB, que promove protagonismo criativo e inovador das empresas no Nordeste. Mais de 25 projetos inovadores do BNB se beneficiarão dessa parceria, que será trabalhada pelas equipes do BNB e do Cesar conjuntamente, envolvendo equipes de designers, UX, engenheiros de software, e gerente de projetos.

O Cesar emprega uma metodologia inovadora em duas etapas: a fase exploratória "Discovery", liderada por uma equipe de design, que identifica oportunidades e mapeia as necessidades do banco; seguida pela fase de "Design de Delivery", transformando ideias em produtos tangíveis.

Para o presidente do BNB, Paulo Câmara, a parceria exemplifica o empenho do banco em se aprimorar em termos tecnológicos.

"Estamos comprometidos em criar soluções inovadoras que atendam às necessidades específicas dos nossos clientes, impulsionando o desenvolvimento econômico e proporcionando uma experiência bancária mais avançada e acessível para todos", afirmou.

O gerente de negócios do Cesar, Luiz Claudio Bacellar, destacou que o setor bancário está experimentando uma transformação digital acelerada, e os experimentos do Drex capitaneados pelo Bacen confirmam isso.

"Os bancos brasileiros registram um crescimento histórico de 30% no número de transações financeiras e observamos que 8 em cada 10 movimentações bancárias ocorrem nos canais digitais, sendo 2/3 através do mobile banking. Nossa parceria estratégica posiciona Cesar e BNB como líderes nesse cenário, alinhados com a crescente preferência dos usuários por soluções bancárias móveis", disse.

