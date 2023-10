A- A+

Renegociação Banco do Nordeste (BNB) estimula adesão de clientes com dívidas em atraso ao Desenrola Brasil Os clientes de microcrédito do BNB, enquadrados na faixa 1 e que estão com dívidas em atraso, têm até o próximo sábado (28) para aderirem ao programa

Os clientes de microcrédito do Banco do Nordeste (BNB), enquadrados na faixa 1 e que estão com dívidas em atraso, têm até o próximo sábado (28) para aderirem ao Desenrola Brasil e renegociar as suas dívidas. Com o intuito de ampliar as oportunidades de negociação, o BNB realiza uma série de ações para estimular a adesão dos clientes do Crediamigo ao programa.

O objetivo das ações do Banco é regularizar a situação dessas pessoas para que consigam acessar novos serviços de crédito, pois quando há pendências não é possível contratar novos financiamentos, por exemplo.

Estão incluídos na faixa 1 devedores que possuem renda mensal inferior ou igual a dois salários mínimos ou que façam parte do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), com dívidas financeiras de até R$ 5 mil, desde que inscritos em cadastros de inadimplentes até 31 de dezembro de 2022.

Em todos os estados do Nordeste e parte de Minas Gerais e Espírito Santo, mais de 430 mil pessoas podem ser beneficiadas. Em Pernambuco, cerca de 31 mil microempreendedores podem regularizar seus cadastros. De acordo com o superintendente do BNB em Pernambuco, Pedro Ermírio de Almeida Freitas Filho, existem opções para quitação ou para parcelamento com prestações a partir de R$ 50.

“O Banco do Nordeste operacionaliza o Crediamigo, que é um grande programa de microfinança, e a gente tem uma faixa dessas operações que ficou enquadrada no programa do Governo Federal, no Desenrola, que concede descontos de até 96% na parte de juros e multa. O presidente Paulo Câmara, junto com a nossa diretoria, estendeu isso, e hoje o Banco consegue aplicar até 100% de desconto na parte de multa e juros nesses débitos enquadrados no Desenrola”, disse.

Para aderir ao programa, os interessados devem acessar a plataforma gov.br, via site ou aplicativo. No caso de dúvidas ou dificuldades, o BNB disponibiliza agências, postos do Crediamigo, site e número (0800.728.3030).

“Qualquer dificuldade ele pode procurar uma de nossas agências ou um de nossos postos do Crediamigo, que a gente vai dar todo suporte, e toda orientação para que esses clientes possam efetivamente ter esse desconto e principalmente, possam voltar e operar com os programas do Crediamigo”, acrescentou.

