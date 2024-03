A- A+

BANCO DO NORDESTE Banco do Nordeste (BNB) inaugura Hub de Inovação no Recife O evento contará com a presença do presidente do Banco do Nordeste, Paulo Câmara

Nesta segunda-feira (25), o Banco do Nordeste (BNB) inaugura o Hub de Inovação (Hubine), no Recife, às 17h, no rooftop do Softex Pernambuco, na Rua da Guia, 142, Recife Antigo. O evento contará com a presença do presidente do Banco do Nordeste, Paulo Câmara. O Hubine Recife conta com espaço de Coworking para abrigar doze startups.

A unidade do Hubine, instalada no parque tecnológico Porto Digital, é um espaço de apoio a novas ideias e tecnologias, colaborando com o empreendedorismo criativo e inovador de empresas do Estado. Além disso, o Hubine Recife possui um espaço de Coworking para abrigar doze startups.

O novo endereço do Hub, o Softex Pernambuco, localizado no Porto Digital, é uma associação de companhias de tecnologia. O ambiente é favorável para prospecção de novos negócios e colaboração entre startups.

Veja também

bolsa de valores Bolsas da Europa fecham sem coesão, com continuidade de marcas históricas em Frankfurt