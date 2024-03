A- A+

BANCO DO NORDESTE Banco do Nordeste (BNB) inaugura Hubine de Inovação O Hub visa promover o empreendedorismo e facilitar a gestão da inovação tanto no Banco do Nordeste quanto em empresas da região

No Recife, o Banco do Nordeste (BNB) inaugurou nesta segunda-feira (25) sua nova unidade do Hub de Inovação (Hubine) no parque tecnológico Porto Digital, situado no Cais do Apolo, 235. O evento contou com a presença do presidente da instituição, Paulo Câmara.

O Hubine visa promover o empreendedorismo e facilitar a gestão da inovação tanto no Banco do Nordeste quanto em empresas da região. Além disso, oferece um espaço de Coworking para até doze startups.

A atuação do Hubine está direcionada ao ecossistema de inovação, visando impulsionar o desenvolvimento de empreendedores inovadores e apoiar startups. Também se concentra na gestão da inovação, incluindo inovação aberta, economia criativa e o estabelecimento de uma cultura inovadora em parceria com o Banco do Nordeste.

O presidente do BNB, Paulo Câmara, afirmou que o banco busca trabalhar para diminuir as desigualdades sociais do Nordeste e a inovação é essencial para que isso se concretize. Segundo o gestor, o desafio para 2024 é destinar cerca de 62% do financiamento para micro e pequenas empresas de diversas áreas, contribuindo para a inovação da região.

“Nós sabemos que o combate à desigualdade que a nossa região possui passa por nós. Ter mais recursos na área estratégica, na área da ciência, tecnologia e inovação é importante. Então, nós queremos contribuir para isso”, destacou. Ele reafirma o compromisso em fazer com que a inovação esteja presente nas ações do BNB e no olhar estratégico para a região, além do objetivo de financiar empresas que estão iniciando no ramo da tecnologia.

“Nós queremos agregar com essa nova etapa e com essas parcerias que já existem. Nós queremos que a ciência, a tecnologia, a inovação estejam presentes nas nossas ações, nos nossos financiamentos. Nós temos condições de avançar muito mais e de ajudar e financiar quem está começando, quem precisa do apoio do banco”, enfatizou Paulo Câmara.

O presidente da SoftX, Ives Nogueira, destacou que o papel das startups no apoio de diversos setores da economia do Estado. “No final das contas, nosso objetivo é ajudar o desenvolvimento das startups e de mais empresas de tecnologia, que vão apoiar todos os outros setores da economia”, disse.

A diretora administrativa do Banco do Nordeste, Ana Tereza Barbosa, completou afirmando que o banco reconhece a importância da inovação no desenvolvimento da região.“A inovação desempenha um papel fundamental no fortalecimento da economia. Ao estimular a criatividade e a criação de valor, a inovação impulsiona o crescimento econômico, cria novos empregos e promove a competitividade global”, disse.

Veja também

Bolsa de Nova York Wall Street fecha em baixa e tem retorno à calma após euforia