Banco do Nordeste: comércio e serviço contratam mais de R$ 124,5 milhões em Pernambuco

Em Pernambuco, as empresas que trabalham com comércio e serviço contrataram, por meio do Banco do Nordeste (BNB), mais de R$ 124,5 milhões no mês de janeiro. O montante representa um aumento de 30% em comparação com o valor contratado em janeiro de 2023.

Os volumes consideram as operações com recursos o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE).

Segundo o superintendente do Banco no estado, Hugo Luiz de Queiroz, um dos motivos para o aumento foi o Carnaval.

"As atividades de comércio e serviço são muito fortes no Estado e cresceram, em contratação, mais de 10% ano passado. Soma-se a isso o fato de Pernambuco ter um dos maiores e mais animados carnavais do Brasil. Então esse segmento de comércio e serviço se preparou em janeiro para aproveitar essa grande oportunidade", afirmou.

A demanda já era esperada pelo Banco, de acordo com Hugo Luiz de Queiroz.

"A Fecomércio estimou que 50% dos consumidores planejavam participar ativamente do evento e que o gasto médio seria de R$ 632. Tanto o comerciante quanto o BNB ficaram atentos e se prepararam para esse aumento na demanda", analisou.

Dia das Mães

Com mais de R$ 1 bilhão disponível para as importantes datas comerciais, o Banco do Nordeste já se prepara para o Dia das Mães, em maio.

O BNB está em contato com empresários e entidades representativas para apresentar as linhas disponíveis. O recurso pode ser usado tanto para aquisição de estrutura e compra de insumos até capital de giro.

"Para o comerciante estar bem preparado para as vendas em maio, ele já está fazendo o investimento agora", esclareceu o superintendente Hugo Queiroz.

