Banco do Nordeste debate uso de inteligência artificial na proteção de dados de clientes

O Banco do Nordeste (BNB) realiza, de 18 a 22 de setembro, a 3ª Semana da Privacidade para disseminar a cultura da proteção de dados pessoais entre os clientes, colaboradores e o público em geral. A programação inclui temas como o uso da inteligência artificial na proteção de dados e na gestão de negócios, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) nas estratégias de marketing, marco regulatório da inteligência artificial e, ainda, palestra sobre ameaças digitais para crianças e adolescentes.



A abertura do evento será conduzida pelo diretor de Controle e Risco do Banco do Nordeste, José Monteiro da Franca Neto, às 9h, no auditório Celso Furtado, na sede da Instituição, em Fortaleza. O evento será transmitido pelo canal do BNB no YouTube. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no hotsite do evento, acessado por meio do sítio do Banco.



Para Lélia Paiva, gerente do Ambiente de Privacidade de Dados do BNB, as discussões sobre o tema fortalecem a relação de confiança com a sociedade e agregam valor aos produtos e serviços ofertados pelo Banco. “Após cinco anos da publicação da LGPD, é importante trazer para discussão temas relevantes em relação a sua regulamentação e principalmente sobre o uso da Inteligência Artificial. Como um banco de desenvolvimento, queremos contribuir com a produção dessa discussão perto da sociedade, colaboradores e clientes”, informou.

As discussões sobre uso de inteligência artificial na privacidade de dados contam, das 9h às 11h, com a participação do membro da comissão de juristas para regulação do tema no Senado Federal, Fabrício Mota, e da sócia-fundadora da Peck Advogados, Patrícia Peck. Além disso, o presidente da Comissão da LGPD da Ordem dos Advogados do Brasil - Secção Ceará (OAB-CE), João Rafael, falará sobre a Lei e a dosimetria das sanções administrativas, a partir das 11h20.



A programação segue, a partir do dia 19, somente com transmissão on-line. Às 15h, o advogado e professor Fernando César Brizola falará sobre LGPD e gestão de terceiros. No dia 20, às 15h, será a vez de debater sobre como garantir a conformidade da Lei nas estratégias de marketing, com Caio César, sócio fundador da VLK Advogados.



As ameaças digitais para crianças e adolescentes são tema do painel do dia 21, a partir das 9h, com a diretora de projetos especiais da SaferNet Brasil, Juliana Cunha. A 3ª Semana da Privacidade do BNB será encerrada, dia 22, com a palestra de Renato Leite, encarregado global de dados do Twitter e fundador da Data Privacy Brasil, sobre o papel da proteção de informações pessoais na gestão de negócios, a partir das 15h.

