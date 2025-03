Banco do Nordeste destina R$ 29,32 bilhões a pequenos empreendedores em 2025

A- A+

O Banco do Nordeste (BNB) anunciou que destinará R$ 29,32 bilhões a mini, micro, pequenos e pequenos-médios empreendedores em 2025. O valor representa 62% do total de R$ 47,3 bilhões do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) e corresponde a um aumento de 18% em relação ao orçamento de 2024. O tema foi tratado nesta quinta-feira (20), durante reunião da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), em São Paulo.



Crédito

Em 2024, o Banco do Nordeste ampliou em 44% o volume de financiamentos para pequenos empreendedores. O programa de microcrédito urbano Crediamigo registrou R$ 12,1 bilhões contratados, um crescimento de 13% em relação ao ano anterior. No Agroamigo, voltado para o microcrédito rural, o aumento foi de 125%, com R$ 8,6 bilhões contratados. As micro e pequenas empresas (MPEs) também tiveram um avanço de 29%, totalizando R$ 6,1 bilhões em crédito.

“O Banco do Nordeste tem um papel estratégico no desenvolvimento regional e, para isso, precisa estar ao lado dos empreendedores que fazem a economia girar. Nosso compromisso é ampliar o acesso ao crédito e fortalecer os negócios que mais geram ocupação e renda em nossa área de atuação, uma diretriz do presidente Lula”, afirmou o presidente do BNB, Paulo Câmara.

O programa Acredita no Primeiro Passo, do Governo Federal, voltado a integrantes do Cadastro Único (CadÚnico), registrou 60,3 mil operações em 2024, somando R$ 550 milhões.

Febraban

A reunião na Febraban contou com a presença do presidente do BNB, Paulo Câmara, e da diretora de Administração da instituição, Ana Teresa Barbosa. Também participaram as superintendentes de Desenvolvimento Humano, Bibiana Colares, do Jurídico, Karine Bessa, e de Marketing e Comunicação, Evineide Dias.

Pela Febraban, estiveram presentes o diretor-executivo de Relações Institucionais, Trabalhistas e Sindicais, Adauto Duarte, o diretor de Inovação, Produtos e Serviços Bancários, Ivo Mósca, e o diretor de Comunicação, Mídias Sociais e Eventos, João Borges.

“O crédito produtivo e orientado é uma ferramenta poderosa para transformar vidas e fortalecer a economia. Estamos aumentando nossos investimentos para garantir que mais empreendedores tenham acesso a recursos que permitam expandir seus negócios e gerar mais oportunidades em nossa região”, destacou Paulo Câmara.

