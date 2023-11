A- A+

Comércio e serviços Banco do Nordeste disponibiliza R$ 2,2 bilhões em crédito para impulsionar vendas de final de ano O volume de recursos representa 25% do que foi ofertado para os setores ao longo de todo o ano de 2023

Com o intuito de impulsionar as vendas de final de ano, o Banco do Nordeste (BNB) vai disponibilizar R$ 2,2 bilhões em crédito para os setores de comércio e serviços em todos os estados de sua área de atuação. O volume de recursos representa 25% do que foi ofertado para os setores ao longo de todo o ano de 2023.

Segundo o Escritório Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste (Etene), os financiamentos devem impactar na geração ou manutenção de 63,6 mil postos de trabalho e pagamento de cerca de R$ 750 milhões em salários, somente nesse período. Além disso, devem ser gerados R$ 264 milhões em impostos.

De acordo com o superintendente do BNB para Negócios com Empresas e Governo, Emiliano Portela, o crédito é direcionado para que as empresas do setor possam formar os seus estoques e aprimorar os serviços para o período de final de ano.

“Sabemos que nesse período o empresário precisa ter recursos para capital de giro e compra de insumos. Por isso, agilizamos os processos e oferecemos taxa de juros bastante atrativa, a partir de 0,79% ao mês”, destacou.

Contratações em 2023

Até o final do terceiro trimestre, as atividades de comércio e serviços em toda área de atuação do BNB contrataram R$ 5,3 bilhões em mais de 20 mil operações de crédito. O valor financiado representa um crescimento de 4% em relação ao mesmo período de 2022. Os recursos são provenientes do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), operacionalizados com exclusividade pelo Banco do Nordeste.

Em Pernambuco, o total liberado para essas atividades nos nove primeiros meses do ano superou R$ 1 bilhão em quase três mil operações. Na comparação com o mesmo período de 2022, houve um crescimento de quase R$ 200 milhões no valor contratado – o equivalente a 23% de alta.

Segundo o superintendente do BNB em Pernambuco, Pedro Ermírio de Almeida Freitas Filho, as contratações refletem a confiança de empresários e do próprio Banco na retomada da economia do País.

“Estamos acompanhando, desde o início do ano, o crescimento das vendas no estado. Em setembro, o comércio de Pernambuco apresentou alta nas atividades acima da média nacional. O BNB é parceiro desses setores e tem como público prioritário as micro e pequenas empresas, que engloba boa parte de comércio e serviço. Nós estamos realizando uma importante aproximação com os empresários para reforçar nossa disponibilidade em ajudar”, afirmou.

