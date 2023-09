A- A+

Crediamigo Banco do Nordeste disponibiliza R$ 450 milhões para microempreededores em Pernambuco Este ano, o programa já desembolsou mais de R$ 470 milhões, somando as unidades Recife, Caruaru e Petrolina

O Banco do Nordeste (BNB) está disponibilizando cerca de R$ 450 milhões até dezembro, pelo programa Crediamigo para microempreendedores e trabalhadores informais de Pernambuco. Os recursos podem ser usados na compra de insumos, ferramentas ou para reforçar o caixa de seus negócios. Este ano, o programa já desembolsou mais de R$ 470 milhões, somando as unidades Recife, Caruaru e Petrolina.

De acordo com o superintendente do BNB em Pernambuco, Pedro Ermírio de Almeida Freitas Filho, cada operação pode captar até R$ 21 mil e o dinheiro é liberado de uma só vez em até sete dias.

“Hoje, o pré-requisito para ter acesso ao crédito é desenvolver alguma atividade produtiva. Ele não é um crédito de consumo. Esse é o grande pré-requisito e a partir daí o programa vai enquadrar você nas linhas disponíveis, crédito coletivo, crédito individual se você já é formalizado. Uma vez encontrada essa atividade que você vai desenvolver ou que você já desenvolve, aí o seu agente de crédito, seu assessor, vai enquadrar na melhor linha disponível”, afirmou.



