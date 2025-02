A- A+

Parceria Banco do Nordeste e Olinda renovam linha de crédito para empreendedores do Carnaval Oficialização do prosseguimento da parceria foi assinada nesta quinta-feira (20)

O Banco do Nordeste (BNB) seguirá apoiando os empreendedores do Carnaval de Olinda com o Crediamigo Frevo. A instituição renovou o acordo técnico com a Prefeitura, garantindo a continuidade do programa. A assinatura do contrato aconteceu nesta quinta-feira (20), no Palácio dos Governadores, sede da gestão municipal.

Nos últimos meses, o BNB, por meio da Sala do Empreendedor de Olinda, tem capacitado trabalhadores do Carnaval.

Durante esse período, cerca de 500 ambulantes foram atendidos pelo Crediamigo Frevo e iniciaram seus financiamentos.

Vale ressaltar que os cadastramentos ainda estão disponíveis para os interessados, na Sala do Empreendedor (Carmo) e na unidade do Banco do Nordeste em Olinda, que fica na Avenida Getúlio Vargas.

"Esse é um olhar diferenciado para os empreendedores. O empreendedorismo é uma forma de viver melhor. Então, nós, como poder público, temos que oferecer as melhores condições para todos. Hoje, renovamos o nosso acordo técnico e estamos atendendo os trabalhadores na nossa Sala do Empreendedor", disse a prefeita de Olinda, Mirella Almeida, que teve o discurso reforçado pela representante do Banco do Nordeste.

"Qualquer empreendedor que não tenha sido atendido, pode procurar o Crediamigo, porque verba não vai faltar. Nós temos algo em torno de R$ 14 milhões para aplicar aqui em Olinda, só no Crediamigo. Chegando lá, ele vai ter acesso ao crédito. Esse ano vai ser muito melhor do que o ano passado. Aguardem um Carnaval maravilhoso. Crediamigo, Banco do Nordeste e Prefeitura de Olinda cada vez melhor", acrescentou Eliza Marques, gerente do Escritório Regional de Recife do Crediamigo.

Crediamigo Frevo

O objetivo do Crediamigo Frevo é expandir o crédito para movimentar a economia do município de empreendedores formais e não formais, com orientação da Sala do Empreendedor. O Banco do Nordeste financia, aplica, renova e continua o investimento no trabalhador do Carnaval de Olinda.



"Atendemos o vendedor de cachorro-quente, a mulher que faz bolo para vender. Isso é muito importante, porque alguns acham que não têm direito nem a entrar no banco. E o Crediamigo vem para isso, para essas pessoas que precisam. Então, para o Carnaval de Olinda, esses empreendedores vão ter uma melhoria de qualidade de vida, uma melhoria de cada família que pega esse recurso do Banco do Nordeste para aplicar no Carnaval", pontuou Eliza.



Para o ano todo

Além dos assuntos relacionados ao Carnaval, representantes da Prefeitura de Olinda e do Banco do Nordeste debateram parcerias para os próximos eventos na cidade. Inclusive, estão encaminhadas ações visando o Dia Internacional da Mulher, Festival da Tapioca, Festival da Cerveja Artesanal, entre outros.



Por fim, no encontro, ficou decidido que em todas as quintas-feiras do ano, um agente de crédito do Crediamigo estará na Sala do Empreendedor de Olinda para ser atendido, com o objetivo de investir no próprio comércio.



Veja também